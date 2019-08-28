الفرق الحزبية في المحافظات والجامعات تواصـــل عقـــد مؤتمراتهـــا الانتخابيـــة

ضمن خطة القيادة المركزية لتطبيق النظام الداخلي الجديد، الذي أقرته اللجنة المركزية مؤخراً، وخاصة مبدأ الانتخابات الحزبية، بدءاً بالقاعدة الواسعة، واصلت الفرق الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها لانتخاب قيادات الفرق والرفاق المتممين لمؤتمرات الشعب الحزبية، بما يعزز الحياة الديمقراطية داخل مؤسسات الحزب، ويرسّخ الروح الرفاقية البعثية.

فقد عقدت فرق مساكن برزة التاسعة والخامسة من الشعبة الأولى، والحسينية وشبعا من الشعبة الثانية، والدويلعة الأولى والثانية من الشعبة الثالثة، وأوفانيا وطرنجة وعين البيضة من شعبة الخطوط الأمامية، واليادودة الثانية والمدينة الرابعة بشعبة القنيطرة بدرعا، والتابعة لفرع القنيطرة للحزب، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، والذين أكدوا أن التكامل بين الانضباط التنظيمي والروح الرفاقية ضروري كي يستقيم عمل الحزب وأداؤه.

وفي حمص، عقدت فرق حديدة والدردارية، في مجال عمل شعبة تلكلخ، والمضابع والشعيرات والعزيزية والحمرات، في مجال عمل شعبة المركز الثانية بالريف الجنوبي الشرقي، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، والذين أكدوا أن انتخابات الفرق تشكّل محطة هامة في حياة الحزب، الذي يولي القواعد الاهتمام والرعاية، كونها صلة الوصل مع الجماهير، وتعزّز الدور الاجتماعي للحزب، مشيرين إلى أن الرفاق في القواعد الحزبية أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبإمكانهم إنجاز الاستحقاقات في أصعب الظروف.

وشهدت الانتخابات ترشّح أعداد كبيرة من الرفاق، بما فيهم العنصرين النسائي والشبابي، ومشاركة واسعة من الرفاق المثبتين عضويتهم.

وفي درعا، عقدت فرق الشهداء وميسلون، في مجال شعبة المدينة، وصماد والمتاعية وخربة غزالة وميسلون، في ريف درعا، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، والذين أكدوا أهمية انتخاب القيادات الكفوءة بعيداً عن الأمراض الاجتماعية والانتماءات الضيّقة غير الوطنية، خاصة أن الفرق الحزبية تشكّل القاعدة الأساسية في العمل الحزبي.

وفي طرطوس، عقدت الفرق الأولى والتاسعة، في الشعبة العمالية في بانياس، وكرتو الأولى والسابعة عشرة، ضمن نطاق شعبة المنطقة الأولى، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، الذين أكدوا أن الانتخابات تعتبر مرحلة مهمة في حياة الحزب، تدل على حيوية وديمقراطية وقدرة الحزب على تحمّل مسؤولياته في كل الظروف، ودعوا لاختيار وانتخاب الكفاءات والشباب والعنصر النسائي، والابتعاد عن التكتلات، لإيصال القيادات النشطة والفاعلة على أرض الواقع للحفاظ على مسيرة الحزب النضالية.