صدور مفاضلات القبول الجامعي

أصدرت وزارة التعليم العالي، أمس، كافة مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2019-2020.

وتشمل المفاضلات وفق إعلان للوزارة: “المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية /عام وموازي/ والمحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الإعاقة والطلاب العرب والأجانب والسوري غير المقيم والثانويات المهنية”. وحدّدت الوزارة الحد الأدنى للمفاضلة في السنة التحضيرية 2300 درجة للقبول العام و2227 درجة للقبول الموازي. وأشارت الوزارة إلى بدء قبول طلبات المفاضلة في مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات اعتباراً من 29-8-2019 ولغاية 18-9-2019.

ويمكن الاطلاع على المفاضلات المذكورة من خلال موقع الوزارة الالكتروني وموقع البعث ميديا.