برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، احتفل، أمس، بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية، حيث بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، بعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية.

وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها تهاني الرئيس الأسد وتمنياته للطلاب بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وأن ينقلوا لمرؤوسيهم ما تلقوه من معارف وعلوم تمكنهم من تنفيذ واجبهم المقدس على الوجه الأكمل، مؤكداً ضرورة مواكبة كل جديد في شتى مجالات العلوم المتنوعة.

كما ألقى مدير الكلية البحرية كلمة أوضح فيها أن السنوات التي أمضاها المتخرجون في الكلية البحرية وما تلقوه فيها من تحصيل علمي عسكري يؤهلهم للانخراط في صفوف القوى البحرية ضباطاً قادرين على تحمل المسؤولية وتنفيذ ما يوكل إليهم من مهام بكل جدارة وإتقان، وأن القوى البحرية اليوم أشد قوة وأصلب عوداً وسيبقى رجالها عند حسن الظن بهم جنوداً ميامين يسورون سواحل الوطن ويدافعون بكل شجاعة وإقدام لتبقى شواطئنا آمنة وزاخرة بكل مقومات العزة والسيادة والكرامة.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه، وأدى المتخرّجون القسم العسكري، ثم تلي أمر النجاح، وأمر تسمية الدورة المتخرجة، وتم توزيع الشهادات والهدايا على الخريجين الأوائل.

وقدّم الطالب الأول درع الدورة إلى اللواء ممثل راعي الاحتفال، كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد النقيب يوسف علي جمعة تقديراً لقيم الشهادة ووفاء للشهداء الأبرار.

كما احتفلت القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري بالذكرى الحادية والسبعين ليوم القوى البحرية.

وأقيم بهذه المناسبة عرض بحري شاركت فيه الزوارق الصاروخية وزوارق الدورية والكسح إضافة إلى زوارق الضفادع البشرية.

وتم بحسب التقليد البحري المعتمد رمي إكليل من الزهور في عرض البحر تخليداً لأرواح شهداء القوى البحرية، كما تمّ وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المقام لأرواح شهداء القوى البحرية والدفاع الساحلي.