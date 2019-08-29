وسط إقبال كثيف على الترشّـح الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها الانتخابية

تنفيذاً لخطة القيادة المركزية في دفع مسيرة العمل الحزبي، ورفده بكوادر مؤهّلة وفاعلة قادرة على أداء المهام بكفاءة عالية، خاصة مرحلة إعادة البناء والإعمار، وسط إقبال كثيف على الترشح والانتخاب، تابعت الفرق الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها لانتخاب قيادات الفرق والرفاق المتممين لمؤتمرات الشعب الحزبية.

ففي طرطوس (وائل علي)، عقدت فرقتا أرزونة، شعبة المنطقة الأولى، والمشتى، شعبة المشتى، مؤتمريهما، بحضور الرفيق ياسر الشوفي، عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التربية والطلائع، والذي أكد أهمية ودور الفرق الحزبية في حياة الحزب لتماسها المباشر مع الجماهير، ما يتطلب من الرفاق البعثيين ضرورة اختيار الأفضل والأكفأ لأداء المهام المطلوبة، واستقطاب الجماهير لصفوف الحزب، ولفت إلى ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة في اختيار المرشحين، وإشراك العنصر النسائي والشبابي.

كما عقدت فرق بصرصر، شعبة المشتى، والثانية والثالثة عشرة، الشعبة العمالية، والفيحاء وقرقفتي والروضة وضهر صفرا، شعبة بانياس، وتلة، شعبة برمانة المشايخ، وبستان الصوج وحيلاتا وبمنة، شعبة الدريكيش، وعين الزبدة، شعبة المنطقة الأولى، مؤتمراها الانتخابية بحضور الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية.

وفي حمص (عادل الأحمد) عقدت فرقتا الـ “إ. بي. سي” والكهرباء مؤتمريهما، بحضور الرفيق الدكتور مهدي دخل الله، عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، والذي أشار إلى أن الانتخابات تأتي استكمالاً لانتصارات جيشنا ووفاءً لدماء وتضحيات شهدائنا الأبرار، وأضاف: إن الفرقة الحزبية تشكّل القاعدة الأساسية في العمل الحزبي، وأن نجاحها مسؤولية الجميع، وشدد على إعطاء الدور للفئات الشابة وإشراكها بالعمل القيادي، ليظل الحزب متجدداً بروح الشباب، مؤكداً أن حزب البعث هو حزب الفكر المتجدّد المتطوّر، وعلى الشباب أن يكونوا حاملين لنفس الفكر.

وعقدت فرق الصويري الأولى والثانية، شعبة شين، والقصير الأولى والحرفيين، شعبة المدينة الأولى، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية.

وفي دمشق (بسام عمار) بدأت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية، وسط إقبال جيّد من قبل الرفاق على الترشّح، حيث عقدت فرق العدوي، من شعبة المدينة الأولى، والتبغ من الشعبة الاقتصادية، والهاتف الأولى من شعبة الخدمات الأولى، والاقتصاد الأولى من الشعبة الاقتصادية، وإسمنت عدرا الأولى، وإسمنت عدرا الثانية، من شعبة العمال الأولى، مؤتمراتها الانتخابية.

وأشار الرفيق حسام السمان أمين فرع دمشق للحزب إلى أهمية هذه الانتخابات لجهة ضخ دماء جديدة في جسم الحزب، وللتأكيد على ديمقراطيته وحيويته، وانتخاب قيادات تكون قادرة على قيادة العمل خلال الفترة القادمة، والتي تتطلّب المزيد من الجهد، منوّهاً بأهمية انتخاب الرفاق الأكفاء والقادرين على العطاء والراغبين بالعمل، والذين يحملون القيم البعثية ويتحلّون بالأخلاق الحميدة والانتماء الوطني، والتركيز على شريحة الشباب والنساء.

وفي حلب (معن الغادري)، وفي أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، انطلقت العملية الانتخابية على مستوى الفرق الحزبية، حيث عقدت فرقة “الشرق والخميرة”، في شعبة العمال الثانية للحزب مؤتمرها، وسط منافسة قوية.

وأوضح الرفيق فاضل نجار أمين فرع حلب للحزب أن العملية الانتخابية على مستوى الفرق تشكّل محطة مهمة على مستوى تدعيم قواعد الحزب بالكفاءات والطاقات الشبابية، مشيراً الى أن قيادة الحزب وفّرت كل الدعم المطلوب والأجواء المناسبة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي، والذي تجلّى بأبهى صوره مع بدء العملية الانتخابية، داعياً الرفاق الحزبيين إلى اختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية للنهوض والارتقاء بالأداء الحزبي، وبما يسهم في المحصلة في تدعيم ركائز مشروع البناء المنشود، وفي مختلف المجالات.

من جهتهم أكد الرفاق الفائزون بالانتخابات أنهم عازمون على العمل بروح من المسؤولية الحزبية للمساهمة في بناء الوطن والدفاع عن مكتسباته.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين) عقدت فرق البطيحة الأولى ودوما البلد، من الشعبة الأولى، والسيدة زينب الثانية والثالثة من الشعبة الثانية، والمزة الأولى والثانية والثالثة من الشعبة الثالثة، وكودنة وسويسة من شعبة الخطوط الأمامية، وقيس والمدينة الخامسة بشعبة القنيطرة بدرعا، مؤتمراتها الانتخابية بحضور أعضاء قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، الذين أثنوا على المرشحين، الذين عبّروا عن المسؤولية والالتزام الحزبي.

يُشار أن أغلبية المرشحين والمرشحات ممن يحمّلون مؤهلات جامعية.

وفي حماة (منير الأحمد) عقدت فرق حي النصر والجبين والمحالبة والمجدل وخنيفيس وأم العمد وتيزين وحورات عمورين والعوينة وبرشين وحزور والجاجية وعقارب وعين الشمس والمشرفة وعين حلاقيم وبلين وبيصين وشيزر والسقيلبية أولى وأفاميا وحيي الضاهرية والمدينة والمحطة الحرارية وكيتلون وزغرين مؤتمراتها الانتخابية بحضور أعضاء قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية، والذين دعوا الرفاق أن يكون لهم بصمة في التعبير عن رأيهم من خلال انتخابهم للمرشّح الذي يرونه كفؤاً، وأن يمارسوا حقهم بكل محبة ورفاقية.

وفي السياق ذاته التقى الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب أمين وأعضاء قيادة شعبة العمال وأمناء الفرق الحزبية، وذلك في مبنى الفرع، وأشار إلى أن استحقاق انتخابات الفرق الحزبية تعتبر مرحلة سياسية مهمة في حياة الحزب، تؤكّد على حيوية وديمقراطية وقدرة البعث على تحمّل مسؤولياته، داعياً إلى ضرورة اختيار وانتخاب الأفضل من الكفاءات والشباب والعنصر النسائي والوطنيين الذين صمدوا بوجه الإرهاب، والابتعاد عن التكتلات والأمراض الاجتماعية، لنصل بالنتيجة لقيادات نشطة تريد العمل على أرض الواقع، فضلاً عن الاهتمام بالعمل المؤسساتي.

وفي ريف دمشق عقدت فرق قرحتا وقلعة جندل وبقعسم وعيسم ورخلة وديرخبية، التابعة لشعبة الكسوة، مؤتمراتها الانتخابية بحضور أعضاء قيادة فرع الحزب وأمناء الشعب الحزبية.

وفي الحسكة (إسماعيل مطر) عقدت فرق العريشة، التابعة لشعبة الشدادي، والعطشانة، شعبة المالكية، والزراعة والخمائل، شعبة ريف الحسكة، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة الفرع، فيما بيّن الرفيق أحمد حسين أحمد رئيس مكتب التنظيم الفرعي أنه سوف تستكمل بقية الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها خلال الأسبوع القادم، بعد أن أتمت هذه الفرق كل الإجراءات التنظيمية، مؤكداً أهمية إجراء الانتخابات في حياة الحزب، مشيراً إلى ضرورة مشاركة العنصر الشبابي والنسائي، والتركيز على الدماء الجديدة، التي ترفد القيادات بكفاءات وطاقات قادرة على العطاء والإبداع وقيادة المرحلة القادمة.

وفي دير الزور (مساعد العلي)، وعلى صعيد آخر، التقى الرفيق ساهر الحاج صكر أمين فرع الحزب الرفاق الأنصار المرشّحين لنيل شرف العضوية العاملة، في ختام الدورة الأولى لشعبة الريف الأولى، مؤكداً أهمية الدورات التثقيفية للرفاق الأنصار وفعاليتها في زيادة المعرفة العميقة بمبادئ وأهداف البعث، مركّزاً على تسلّحهم بالعلم والمعرفة في مواجهة الفكر الظلامي التكفيري، وتمثّل فكر وعقيدة حزب البعث ونقل أفكاره ومبادئه وقيمه للمجتمع.

وتركّزت المداخلات والاستفسارات حول الوضع التنظيمي.