مادورو يأمر بوضع الجيش في حالة تأهب على حدود كولومبيا

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جيش بلاده بإعلان حالة التأهب في الولايات المتاخمة لكولومبيا، لمواجهة تهديدات الحكومة الكولومبية بشنّ عدوان عسكري على فنزويلا، وقال مادورو: “أمرت القوات المسلحة الوطنية وجميع الوحدات العسكرية على الحدود بإعلان حالة التأهب ضد تهديد كولومبيا بالاعتداء على فنزويلا، حيث تعتزم حكومة كولومبيا الآن القيام بمناورة زائفة لمهاجمة فنزويلا وبدء نزاع عسكري ضدنا”، موضحاً أن الحكومة الكولومبية بقيادة إيفان دوكي تريد اتهام فنزويلا بأنها سبب حرب في كولومبيا عمرها سبعون عاماً دون أدلة.

وأمر مادورو بإجراء مناورة عسكرية تحت شعار “السلام والسيادة” تبدأ في الفترة من 10 حتى 28 من أيلول الحالي، وذلك في ولايات زوليا وتاشيرا أبوري وأمازوناس التي تقع على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا.

وقطعت كاراكاس علاقاتها الدبلوماسية مع بوغوتا في شباط الماضي بعد أن اعترفت كولومبيا بزعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو رئيساً انتقالياً.

إلى ذلك، أكد السفير الفنزويلي في لبنان خيسوس غريغوريو أن بلاده تواجه معركة جديدة في مواجهة العدوان عليها من قبل الامبريالية الأمريكية.

وخلال الاجتماع الدوري للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة، الذي أقيم تحت شعار “من كاراكاس إلى بيروت إرادة الشعوب لا تموت” في دار الندوة ببيروت، قال غريغوريو: “اقترحنا أن نذهب إلى الأمم المتحدة باجتماعها خلال شهر أيلول وتسليم رسالة إلى أمينها العام، وسنطالب الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً إزاء ما يجري في فنزويلا والعالم، لأن المشكلة ليست فقط في فنزويلا وشعبها، فهناك كثير من الدول في العالم تعاني مثل فنزويلا من الامبريالية الأمريكية مثل الشعب السوري واللبناني والفلسطيني واليمني والعراقي والليبي والإيراني”.

وأشار السفير الفنزويلي إلى أن الرسالة ستكون مدعومة بـ13 مليون توقيع من قبل مواطنين من العالم أجمع يدعمون هذه القضية، مشدّداً على أن تضامن الشعوب ودعمها لنا هما أفضل وسيلة لمواجهة الامبريالية.

من جهته، قال الوزير اللبناني السابق بشارة مرهج خلال اللقاء: “إنّ الشعب الفنزويلي الذي يقاوم مع قيادته كل هذه التدخلات الأجنبية ينال إعجاب العالم الحر، وكل القوى الصديقة لشعب فلسطين، والقدس تؤيد نضال هذا الشعب، وتلتقي معه في طريق النضال الوطني والقومي والعالمي من أجل تثبيت مبادئ وقيم الحرية في العالم”.

بدوره، أشار منسق الحملة معن بشور إلى أن الاجتماع يأتي فيما يعيش لبنان أجواء العملية التي نفّذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد آلية للاحتلال الإسرائيلي في عمق الأراضي المحتلة، بما يؤكد أننا نعيش مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال يتداخل فيها الدفاع عن لبنان مع مواجهة شاملة للمخطط الصهيوني على طريق التحرير والعودة.

وأعرب عدد من الحضور عن تضامنهم مع فنزويلا البوليفارية ومع قيادتها التي وقفت إلى جانب كل القضايا العربية والإسلامية من فلسطين إلى سورية ولبنان والعراق وليبيا إلى إيران، واعتبروا أن فنزويلا ومعها كوبا وشعوب أمريكا اللاتينية المدعومة من روسيا والصين جزء من محور مقاومة الهيمنة الاستعمارية الأمريكية.