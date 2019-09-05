في اليوم قبل الأخير.. توافد الزوار بكثافة لحضور فعاليات معرض دمشق الدولي

في يومه قبل الأخير، تواصل توافد زوار معرض دمشق الدولي بكثافة منذ الساعات الأولى لحضور الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والثقافية والفنية، فيما تمّ على هامش المعرض توقيع اتفاقية تعاون حول الطاقات المتجددة بين سورية وإيران، وذلك في الجناح الإيراني، فيما أطلقت وزارة النقل في جناحها تطبيقاً الكترونياً تفاعلياً خاصاً بخدماتها لوضعها في متناول المواطنين.

وشهدت مدينة المعارض أمس الأول حضور 142 ألف زائر، اطلعوا على الشركات والفعاليات الوطنية من القطاعين العام والخاص، وعلى أقسام الوزارات والمؤسسات الحكومية في جناح الجمهورية العربية السورية، وتابعوا، على مسرح المعرض، حفلاً غنائياً للفنان وليد توفيق، قدّم خلاله مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية، التي تتغنى بسورية.

واحتضنت الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الحرف التقليدية واليدوية، وفتحت لها فرص المشاركة في المعرض، ومنها صناعة الصابون بنوعيه: الغار الذي ارتبط بمحافظة حلب، وزيت الزيتون التي ارتبط بمحافظة طرطوس، ومن ثم انتشرت صناعته، وتوسّعت في باقي المحافظات.

إضافات عديدة طرأت على هذه الصناعة، وتم تطويرها من قبل حرفيين برزوا بها وأوصلوها إلى خارج سورية، وباتت تطلب بالاسم في الكثير من الدول العربية والأجنبية.

ويشهد الجناح 21 في المعرض حركة نشطة وإقبالاً كبيراً من الزوار على مختلف أقسامه، التي تضمنت تشكيلة واسعة من السلع والمواد النسيجية والكهربائية والعصرونية لزوم احتياجات الأسرة ومختلف المستلزمات المدرسية بأسعار تشجيعية وتنافسية.

وتشارك بفعاليات المعرض 38 دولة عربية وأجنبية.