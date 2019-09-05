منتخبنا الوطني يحصد أول 3 نقاط في “التصفيات المزدوجة”

متابعة- مؤيد البش:

حقق منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم فوزاً كبيراً على حساب مضيفه منتخب الفلبين، بخمسة أهداف لاثنين، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم “قطر2022″ وكأس آسيا” الصين 2023″، وذلك في المباراة التي جرت على ملعب باناد في مدينة باكولود الفلبينية.

منتخبنا دخل المباراة في حالة ارتباك رغم وجود عناصر الخبرة المعروفة في مختلف الخطوط “العالمة، الصالح، الخطيب، السومة”، ما كلّفه تلقي هدف مبكر عبر خافيير باتينو في الدقيقة السادسة، ليستعيد منتخبنا توازنه إثرها، ويرد عمر السومة بهدف التعادل، إثر كرة متقنة تلقّاها من حسين جويد في الدقيقة الخامسة عشرة من رأسية متقنة.

لاعبو منتخبنا سيطروا على المباراة بعدها، وقدّموا أداء جيداً، توجّه خالد مبيض بهدف ثانٍ في الدقيقة الثلاثين بعد مجهود فردي مميّز، وبه انتهى الشوط الأول.

وكاد فراس الخطيب أن يعزّز تقدم منتخبنا بهدف ثالث من كرة خطيرة علت المرمى الفلبيني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم منتخبنا بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني واصل منتخبنا ضغطه، الذي أثمر هدفاً ثالثاً عبر الخطيب، من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة والأربعين، اتبعه السومة بهدف رابع في الدقيقة الخامسة والخمسين، واستمر منتخبنا بتهديد مرمى الفلبين بالعديد من التسديدات الخطرة، أبرزها في الدقيقة 71، تلتها تسديدة أرضية تصدّى لها الحارس، ليهدأ بعدها رتمّ المباراة، ويتمكّن منتخب الفلبين من تقليص الفارق عبر مايك اوت في الدقيقة الثالثة والثمانين، وبعدها بدقيقتين اختتم محمود المواس مهرجان الأهداف لمنتخبنا.

بهذه النتيجة تصدّر منتخبنا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ومتفوقاً بفارق الأهداف على منتخب المالديف، الذي فاز هو الآخر على منتخب غوام بهدف نظيف.

وضمّت تشكيلة منتخبنا في المباراة إبراهيم عالمة وحسين جويد وأحمد الصالح وعمرو ميداني وعمرو جنيات وخالد المبيض “عبد الله الشامي” وزاهر ميداني وورد السلامة وفراس الخطيب “كامل حميشة” ومحمود المواس وعمر السومة.

يشار إلى أن المباراة المقبلة لمنتخبنا في التصفيات ستكون في العاشر من الشهر المقبل بمواجهة منتخب المالديف، ثم يلاقي في الخامس عشر منه منتخب غوام، أما المباراة المنتظرة أمام منتخب الصين، فستقام في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.