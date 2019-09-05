وسط إقبال كبير على الترشّح.. الفرق الحزبية تنتخب قياداتها

في أجواء من الحرية والديمقراطية، تابعت الفرق الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية لاختيار قياداتها القاعدية وممثليها إلى مؤتمرات الشعب، وذلك وسط متابعة حثيثة من قيادة الحزب حرصاً على سير العملية الانتخابية.

ففي طرطوس، عقدت الفرقة الثانية عشرة، الشعبة العمالية، مؤتمرها الانتخابي بحضور الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب، والذي نقل تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد والرفاق في القيادة المركزية إلى جميع أهالي طرطوس، الذين كانوا مثالاً يُحتذى في التضحية والصمود خلال الحرب الظالمة على سورية، وأكد أن الانتخابات هي تجسيد للديمقراطية داخل التنظيم الحزبي لاختيار العناصر الكفوءة والقادرة على تحمّل مسؤولياتها، ولاسيما في هذه المرحلة التي تمر بها سورية، والتي تتطلب وجود كفاءات مشهود لها بالقدرة على العمل والنزاهة، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية الصادرة عن القيادة المركزية وتطبيقها بالشكل الأمثل.

ونوّه الرفيق الشوفي بالبعد الاجتماعي والفكري في الجانب الحزبي، وأهميته في تفعيل انتخابات الفرق الحزبية انطلاقاً من علاقتها المباشرة مع الجماهير، وكونها النواة الأساسية للكوادر البعثية، مشيراً إلى أن الرفاق في هذه الفرقة، المتواجدة في قطاع شركة مصفاة بانياس، ينتمون إلى الطبقة العاملة والكادحة، وهم عماد الوطن والحزب، وكانوا رديفاً لجيشنا البطل، وداعماً لصمود الوطن في معركته الاقتصادية ضد الحصار الجائر، وعلى عاتقهم مسؤولية إعادة إعمار ما دمّره الإرهاب، كما شدّد على ضرورة تمثيل الشباب والشابات ذوي الكفاءة ممن تنطبق عليهم شروط الانتخابات لرفد القيادات القاعدية بالكفاءات والطاقات الشبابية، واختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية للنهوض والارتقاء بالأداء الحزبي، والعمل على تأهيل هذه الطاقات وتدريبها ليبقى الحزب متجدّداً بروح الشباب وأفكارهم، وأثنى على ما لمسه من تناغم وانسجام بين إدارة هذه المؤسسة والقيادة الحزبية والنقابية فيها الذي انعكس انضباطاً والتزاماً من الرفاق، فكان مؤتمراً مميزاً.

وأشار الرفيق أمين فرع طرطوس للحزب محمد حبيب حسين إلى أهمية انتخابات الفرق الحزبية داخل المؤسسة الحزبية، لافتاً أن الجهاز الحزبي قادر على إعادة الحياة التنظيمية أفضل مما كانت قبل الحرب على سورية، من خلال امتلاكه الوعي التنظيمي والسياسي، وقدرته على مواكبة التطوّرات والمستجدات.

كما عقدت فرق “بيت الشيخ يونس وجورة الشنبور وبويضة السويقات، شعبة صافيتا، والكفرون والطراق، الشيخ بدر، وتالين وألتون المرقب، بانياس، وجوبة مجبر، برمانة، وضهر بشير وناحوت، المنطقة الأولى، والعنابية وبيت كمونة، المنطقة الثانية، والمعمورة وبمحصر والعوينية، الدريكيش، والصحة والمالية والمشروع السابع، المدينة الثانية”، مؤتمراتها الانتخابية، بإشراف أعضاء قيادة الفرع الحزب وأمناء وأعضاء قيادة الشعب الحزبية، الذين أكدوا أن إجراء الانتخابات في هذه المرحلة يدل على قوة الحزب وتماسكه.

دمشق

وفي دمشق عقدت فرق “حي باب توما، شعبة المدينة الثانية، والدبس والسجاد، العمال الثانية، والبناء والتعمير، الخدمات الأولى، والسورية للتجارة، الخدمات الثانية، والنفط الثانية، الاقتصادية، والثقافة الأولى ووزارة الداخلية، الشعبة المركزية” مؤتمراتها الانتخابية، وأشار الرفاق أعضاء المؤتمرات إلى أهمية إجراء هذه الانتخابات، والتي تعكس ديمقراطية الحزب وحيويته، لجهة اختيار الرفاق الأكفاء والقادرين على تمثيل رفاقهم خير تمثيل، وتطوير العمل في فرقهم كونها أساس العمل الحزبي، مؤكدين أن الانتخابات تميّزت بالمسؤولية، وعبّرت عن التزام الرفاق وإيمانهم بالمهام الملقاة على عاتقهم وعن السلوكية الحزبية التي يمتازون بها.

ريف دمشق

وفي ريف دمشق “علي حسون” عقدت فرقة حرفا مؤتمرها الانتخابي، وشهدت ترشّح سبعة وعشرين رفيقاً ورفيقة، بينهم ستة رفاق ورفيقات من فئة الشباب، فيما عقدت فرق المقروصة التابعة لشعبة قطنا، ودورين وأبو قاووق وامبيا وقطنا الثالثة، والكسوة الأولى والثانية، في شعبة الكسوة، وعدرا البلد التابعة لشعبة دوما، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور أعضاء قيادة فرع الحزب.

حلب

وفي حلب عقدت فرق “هنانو والحسن بن الهيثم، التربية الثالثة، والحمدانية الأولى والثانية والشهداء والمأمون، التربية الثانية، والزراعة الثالثة والخدمات والإدارة المحلية والمؤسسات التموينية، الموظفين، والمحامين الثانية والثالثة، والرابعة والسادسة والعشرين في المهن الحرة، وجندريس الثالثة والمركز الثانية، عفرين، والحوري وعبد اللطيف نعناع ومهيبة الشيخ بندر وزكي الأرسوزي، التربية الأولى، والألبسة والتبغ، العمال الأولى، وتادف الثالثة، الباب” مؤتمراتها الانتخابية، وسط إقبال كبير على الترشّح والانتخاب، وفي أجواء اتسمت بالحرية والديمقراطية.

وبيّن الرفيق فاضل نجار أمين فرع حلب للحزب خلال حضوره عدداً من المؤتمرات الانتخابية أن حزب البعث كان ومازال حاضناً للفكر العروبي وملبياً لتطلعات جماهيره، مشيراً إلى ضرورة تعميق الفكر البعثي وتجسيد مبادئه وقيمه ومثله وأهدافه سلوكاً وممارسة، والمساهمة في إعادة إعمار وبناء سورية المتجددة، ولافتاً إلى أهمية دور الشباب في عملية النهوض.

حمص

وفي حمص عقدت فرق “الثالثة والحواش والشبكات والمياه والـ21 في شركة سكر حمص والسلومية والبويضة وكرم اللوز والناعم والسماقيات من شعب المدينة الثالثة وتلكلخ والمدينة الأولى والقصير” مؤتمراتها الانتخابية بإشراف الرفاق أعضاء قيادة فرع حمص للحزب.

وأكد الرفيق عمر حورية أمين فرع حمص للحزب أن الانتخابات التي تجري على مستوى القواعد تحمل رسائل متعددة للداخل والخارج بأن سورية تعافت، وهي تمضي بخطا واثقة إلى نصر مؤزر، مشيراً إلى ضرورة انتخاب من لديه الاستعداد والقدرة على العمل، لأن بانتظار القيادات التي ستفرزها هذه الانتخابات الكثير من العمل للمساهمة في إعادة البناء لتعود سورية ومؤسساتها أفضل مما كانت.

كما عقدت فرق شين الخامسة والسادسة، شعبة شين، والسادسة والخامسة، أطباء الأسنان، والثامنة عشرة، المدينة الثالثة، والخامسة، المدينة الثانية، والمشرفة، المركز الثانية، والمشفى الوطني، المدينة الأولى، وحداثة وعرقايا، شعبة الباسل، بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب، والذين نوّهوا بالإقبال الكبير على المشاركة في هذه الانتخابات والتعبير عن آرائهم في القيادات المستقبلية التي نعوّل عليها لإعادة بناء سورية الأكثر قوة ومنعة.

حماة

وفي حماة “منير الأحمد” عقدت فرق “تل سكين القعادة وصوران الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعلباوي وعقيربات وحي كازو والإسمنت والتبغ والزيوت وسلحب الأولى والثانية والرصافة والشيحة ومحردة الأولى والثانية وحي الغربي والزهراء والرياضي والجلاء والشركات والعمالية التاسعة ودير شميل والصارمية وطيبة الأولى والثانية” مؤتمراتها الانتخابية، وذلك بحضور أعضاء قيادة فرع حماة للحزب وقيادات الشعب الحزبية.

وخلال تفقده انتخابات فرق الإسمنت والتبغ والزيوت “شعبة العمال”، دعا الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب إلى ضرورة التسلح بالوعي والمسؤولية لاختيار الرفاق الذين لديهم الكفاءة والرغبة في العمل وأن يكونوا وطنيين وقادرين على قيادة المرحلة القادمة، مع التأكيد على العنصر الشبابي، لأن حزب البعث حزب متطوّر باستمرار، والتمثيل النسائي لما للمرأة السورية من دور كبير في بناء الوطن.

كما عقدت فرق محردة الرابعة والثالثة وتلجديد وبري الشرقي وجب رملة وقرين وطيبة الإمام الرابعة والثالثة وسلحب الثالثة ومعمل سكر سلحب وحي الصواعق والتعاونية والحديد والإطارات، مؤتمراتها، وذلك بحضور أعضاء قيادة فرع حماة للحزب وقيادات الشعب الحزبية، والذين أكدوا أهمية تفعيل انتخابات الفرق الحزبية، وضرورة نزاهتها بهدف جذب الجماهير لصالح الحزب، منوهين بأن الفرقة الحزبية تشكّل القاعدة الأساسية في العمل الحزبي وأن نجاحها مسؤولية الجميع.

اللاذقية

وفي اللاذقية “مروان حويجة” بدأت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية لاختيار قيادات الفرق الحزبية، حيث عقدت الفرق “الأولى والثالثة، شعبة المدينة الثالثة، والثالثة، المدينة الأولى، والأولى، المدينة الثانية، وودير حنا ومرج موسى ورويسة بدرية، القراحة، والكنيسات، المنطقة الثانية، والدالية وجوفين ومهنية الدالية ومعرين، جبلة، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب وأمناء الشعب الحزبية، والذين أكدوا أن الفرقة الحزبية تشكّل القاعدة الأساسية في العمل الحزبي، ونجاح الانتخابات مسؤولية الجميع.

السويداء

وفي السويداء، ووسط إقبال كبير على الترشح والانتخاب، عقدت فرق “طربا والكسيب، شعبة المركز الشرقية، وحزم، شهبا، ونمرة القريا، القريا، وبهم وعوس، صلخد” مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب، وأكد المشاركون أن هذه التجربة الديمقراطية الرائدة من شأنها أن تعزّز دور الحزب كحامل للهم الوطني، فيما بيّن الرفاق أعضاء قيادة الفرع أن الانتخابات تسير بصورة منتظمة وسلسة وبأجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، مشيرين إلى الإقبال الكبير على الترشّح والانتخاب.

كما عقدت فرق أم رواق والعجيلات والغيضة، شعبة المركز الشرقية، والسويمرة، شهبا، وحوط، القريا، وطليلين وتل اللوز، صلخد، مؤتمراتها، وبيّن الرفاق أعضاء قيادة الفرع أن الانتخابات تسير بصورة منتظمة وسلسة وبأجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية والتنافسية، مشيرين إلى الإقبال الكبير على الترشح والانتخاب.

القنيطرة

وفي القنيطرة “محمد غالب حسين” عقدت فرق “جوبر الأولى والثانية والبطيحة الثانية، الشعبة الأولى، والبويضة الأولى والثانية والكسوة الأولى والثانية، الشعبة الثانية، والمدينة الرابعة والدويلعة الثالثة وعرطوز الأولى والثانية، الشعبة الثالثة، وجباثا الخشب الأولى والثانية وخان أرنبة الأولى والثانية، الخطوط الأمامية، ونبع الفوار وازرع، شعبة القنيطرة بدرعا” مؤتمراتها الانتخابية بحضور ممثلي قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، والذين أثنوا على الإقبال الكبير على الترشّح من العناصر الشابة، وزيادة عدد الرفيقات المترشّحات، والتنافس الحزبي المنظم المنضبط بالأخلاق البعثية لانتخاب الرفاق الأكثر حضوراً وامتلاكهم المؤهلات العلمية.

دير الزور

وفي دير الزور، وبجو من الديمقراطية والشفافية استكملت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية، فعقدت فرق “سويعية والهري، الغبرة والعشائر، التربية، حي القصور، السكرية، حسرات، الجلاء، الباغوز، أبو حمام، شعبة البوكمال” مؤتمراتها لاختيار قيادات الفرق والمتممين لمؤتمرات الشعب الحزبية، بحضور الرفاق أعضاء قيادة الفرع، والذين أكدوا ضرورة تجسيد الممارسة الديمقراطية بموضوعية وشفافية لما لها من انعكاس حقيقي على تفعيل دور القيادات الحزبية.

وكانت فرق “مراط، وحطلة، والحسينية، وخشام، ومظلوم”، شعبة الريف الثانية، عقدت مؤتمراتها، بحضور الرفيق ساهر الحاج صكر، أمين فرع الحزب، والذي أكد أهمية تعزيز وتعميق هذه التجربة الديمقراطية عبر المشاركة الفاعلة واختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية.

الرقة

وفي الرقة عقدت فرقتا معدان والسويدة، شعبة الريف الأولى، مؤتمريهما، بحضور الرفيق إبراهيم الغبن، أمين فرع الحزب، والذي أشار إلى أن الانتخابات تنفّذ حسب تعليمات القيادة المركزية، والتي تضمّنت تعليمات خاصة لفرع الرقة بناءً على دراسة القيادة للوضع الراهن للمحافظة، مؤكداً أن إجراء الانتخابات في المناطق المحرّرة يشير لحالة التعافي التي يشهدها الوطن.