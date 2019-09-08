العراق.. تطهير 20 قرية من أوكار داعش في ديالى

أعلنت القوات العراقية تطهير 20 قرية والعثور على أربعة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أمس في ديالى شرق العراق.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان: إن قوات الحشد بدأت عملية عسكرية لتأمين مناطق شرق محافظة ديالى وملاحقة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، وجرت عبر محورين: الأول من ناحية السعدية باتجاه قرى الحفاير، والثاني من الجامع المهدم في إمام ويس باتجاه بحيرة حمرين، وأضاف: إن العملية أسفرت عن تطهير وتأمين 20 قرية والعثور على أربعة أوكار وأسلحة مختلفة تابعة للتنظيم الإرهابي، لافتاً إلى أن “العملية جرت بإسناد من طيران الجيش العراقي ومفارز مكافحة المتفجرات، والهدف منها عدم إعطاء فرصة وملاذ آمن للإرهابيين”. بذات السياق أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القضاء على إرهابي في محافظة نينوى، مشيرة إلى أن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة.

وفككت قوات الأمن العراقية في وقت سابق أكبر شبكة إرهابية تضم 75 عنصراً كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة صلاح الدين، وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تغريدة على تويتر: “إن خلية الصقور واستخبارات صلاح الدين وخلال عملية استباقية تمكنتا من تفكيك أكبر شبكات الإرهاب في صلاح الدين كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة”.

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال إرهابي من تنظيم “داعش” في الموصل، مبينة أنه كان عنصراً فيما يسمى “ديوان الجند” خلال فترة سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة، وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان: إن مديرية شرطة الحدباء التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى، وبناء على مذكرة قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين تم إلقاء القبض على الإرهابي. كما أفاد مصدر أمني بأن قوة من مكافحة المتفجرات قامت بتفكيك ومعالجة معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة ضمن حي اليرموك شرق مدينة الموصل.