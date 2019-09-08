بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة افتتاح مؤتمر ومعرض طب الأسنان في حلب

حلب- معن الغادري:

بمشاركة أكثر من 1600 طبيب أسنان وطالب دراسات عليا من سورية ودول عربية وأجنبية، افتتح مؤتمر ومعرض حلب الدولي لأطباء الأسنان، وذلك في فندق شهباء حلب، فيما أقيم على مسرح قلعة حلب حفل تمّ خلاله تقديم لوحة راقصة، قدّمتها فرقة يائيل المسرحية، تحكي عن الحرب الظالمة التي تعرّضت لها سورية، وانتصار أبناء الشعب السوري على الإرهاب، وعودة الحياة للمدن السورية، إضافة لتقديم مقطوعات موسيقية.

وخلال افتتاح المؤتمر، أكّدت الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، أن هذا المؤتمر له دلالة مهمة واستثنائية تؤكّد أن سورية ماضية بكل عزيمة للنهوض مجدّداً واستكمال مشروع البناء والإعمار، بالتزامن مع استمرار معركة الشرف والكرامة لتحرير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب، وبيّنت أن انعقاد المؤتمر في حلب، عدا عن كونه ظاهرة علمية مهمة، يعتبر تكريماً لهذه المدينة التي صمدت وتحدّت الإرهاب وانتصرت عليه، لافتة إلى أن نوعية ورشات العمل والمحاضرات التي قدّمت كانت عالية المستوى، وواكبت أحدث ما وصل إليه طب الأسنان، منوّهة بهذا الملتقى العلمي الذي جمع النخب الطبية من كل البلدان العربية، بالإضافة إلى ما قدّمه المعرض من تقنيات حديثة ومتطوّرة في عالم التجهيزات الطبية والعيادات السنية، وكان ذلك مثار اهتمام بالمعرض من قبل أطباء الأسنان، الذين زاروا المعرض للاطلاع على أحدث التجهيزات والمستلزمات، كما تأتي أهمية المؤتمر كونه شكّل إضافة مهمة على مستوى التأهيل والتدريب، من خلال الدورات التدريبية المستمرة، والتي تسهم في النهوض بالأداء الطبي والعلاجي، والحصول على نقاط علمية يطوّر من خلالها الطبيب الممارس مهاراته، وتمنّت النجاح والخروج بتوصيات ومقترحات تنعكس إيجاباً على مهنة طب الأسنان.

وأوضحت نقيب أطباء الأسنان في سورية الدكتورة فادية ديب أن المؤتمر بمشاركته الكثيفة وطروحاته والمعروضات التي ترافقه يشكّل قفزة طبية ونهضة علمية ونقلة نوعية في المجال الطبي، فيما أشار المشاركون إلى أنه ولأول مرة في حلب يقام معرض بهذا المستوى، وكان الإقبال مميّزاً من جميع الدول العربية.