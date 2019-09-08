دمشق- بسام عمار:

أصدرت نقابة المهندسين الزراعيين بياناً بمناسبة عيد المهندس الزراعي العربي جاء فيه: “مع احتفال هذا العام يكون قد مضى واحد وخمسون عاماً على تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب والذي تأسس برغبة ذاتية من النقابات المنضوية فيه، إيماناً منها بالدور الطليعي الذي تلعبه النقابات والمنظمات المهنية في دعم العمل العربي المشترك وإدراكاً لفاعلية التلاحم الفكري والعلمي والفني بين أبناء المهنة الواحدة، مقتنعين بأن التطوّر المنشود والتنمية المأمولة للقطاع الزراعي العربي لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر الجهود العربية المشتركة، مشيرةً إلى أن المهندسين الزراعيين المنتشرين في مختلف أرجاء الجغرافيا السورية يقدّمون ويضعون خبراتهم ومهاراتهم وعلومهم لتطوير القطاع الزراعي، وتحسين الإنتاج والإنتاجية رغم الظروف الصعبة التي واجهت بلدهم بسبب الحرب الإرهابية الظالمة التي يواجهها بكل شجاعة أبناؤه وجيشه البطل وقيادته الحكيمة المتمثلة بالسيد الرئيس بشار الأسد منذ تسعة أعوام، واضعين نصب أعينهم تحقيق شعار “الاكتفاء الذاتي لتعزيز الأمن الغذائي”.

وشدّدت النقابة على تمسك أعضائها بالثوابت الوطنية، ووقوفهم خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، واعتزازهم بالانتصارات والبطولات التي يحققها جيشهم، والوفاء الدائم لشهدائهم وجرحاهم، وأنهم سيبقون الجنود الأوفياء يبذلون كل جهد مع العاملين في القطاع الزراعي لبناء سورية الحديثة المتطوّرة.