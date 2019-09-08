قيادة الحزب تتابع سير العملية الانتخابية الفرق الحزبية في المحافظات والجامعات تواصل عقد مؤتمراتها

محافظات- البعث:

تنفيذاً لقرار القيادة المركزية للحزب، تواصل الفرق الحزبية في المحافظات عقد مؤتمراتها الانتخابية لاختيار قياداتها وممثليها إلى مؤتمرات الشعب الحزبية، وسط إقبال كبير على الترشّح والانتخاب، وذلك بمتابعة حثيثة من قيادة الحزب، بما يعكس الحرص على التواصل المباشر مع الكوادر الحزبية.

فقد عقدت فرقة كفر عويد، شعبة معرة النعمان، مؤتمرها في منطقة معربا بريف دمشق.

وشدّد الرفيق عمار السباعي، رئيس مكتب الاقتصادي المركزي، على ضرورة دمج جيل الشباب والمرأة في القيادات الحزبية وتعزيز دورهم في عملية إعادة البناء والإعمار، خاصة وسورية على أبواب تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب، مشيراً إلى أن اختيار الرفاق البعثيين لقياداتهم هو أسمى أشكال التعبير عن حريتهم في تمثيلهم، مع الحرص على أن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة والكفاءة ممن يرغبون بالعمل، مبتعدين عن التكتلات والانتماءات المختلفة الضيّقة.

ودعا الرفيق السباعي للالتزام بالتعليمات الانتخابية والتركيز على الكفاءات، كما أشار إلى انتصارات الجيش العربي السوري في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، منوهاً بضرورة رعاية أسر الشهداء وتأمين متطلباتهم، وتلك مسؤولية الجميع، والمهمة التي يتكلّف فيها الرفيق البعثي هي لخدمة المواطن والوطن، بما يحقق أهداف الحزب، وليست امتيازاً، وأشار إلى أن الأمراض المجتمعية، المتمثّلة بالمحسوبيات والقرابة، تساهم بوصول أشخاص لا يستحقون الثقة إلى أماكن قيادية، ما يعتبر إساءة لدماء الشهداء الطاهرة.

وتحدّث الرفيق محمد عمر الكشتو أمين فرع إدلب عن السلوكية الحزبية وأخلاق البعثي القدوة وعكسها على الحياة الاجتماعية داخل وخارج الحزب، مؤكداً أن هذه الانتخابات تجسّد الديموقراطية في الحزب.

وفي حلب (معن الغادري) عقدت فرق العربية الثانية وإسمنت الشيخ سعيد والجرارات ونقل الكهرباء والكهرباء الأولى ويونس الراشد وأحمد منير قجة والمختلطة الرابعة والسابعة والقدس ومحمد الدربي والخدمات الفنية الأولى والثانية وعدنان المالكي ومحمد الشاعر والنابلسي والمتنبي والجولان ونزار حاج علي والواحة والريف الأولى وريف المركز الأولى مؤتمراتها الانتخابية، في أجواء اتسمت بالشفافية والتنافسية.

وأكدت الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي خلال حضورها عدداً من المؤتمرات على أهمية هذه الانتخابات القاعدية، مبينة أنه على عاتق الرفيق البعثي تربية الجيل، وترسيخ قيم الحزب، وإعطاؤه البعد الاجتماعي من خلال التواصل مع الجماهير والاهتمام بذوي الشهداء، وأشارت إلى دور الانتخابات في رفد القيادات القاعدية بالكفاءات والطاقات الشبابية، داعية الرفاق البعثيين إلى اختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية للنهوض والارتقاء بالأداء الحزبي والمساهمة في بناء الوطن.

اللاذقية

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت فرق الزراعة والتاسعة وفلسقو والرميلة وبحمرا وصلنفة والرامة والمزيرعة وياسنس واللغلغية والجنجانية ومرج الزاوية وسلمى وكنسبا والجبيبات والسفرقية والمولد ورويسة البساتنة وقروصو والشلفاطية والشير وعين اللبن مؤتمراتها الانتخابية.

وأكد الرفيق ياسر الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي أهمية الاستحقاق الانتخابي ودور الفرق الحزبية من خلال تواجدها المباشر مع الجماهير، ولفت إلى التعاطي مع الانتخابات الحزبية بأعلى قدر من الكفاءة والمتابعة لاختيار قيادات فاعلة وقادرة على أداء واجبها بكل حيوية بما ينعكس على تطوير العمل التنظيمي، ويتيح استثمار الطاقات الجديدة الواعدة في المرحلة القادمة.

وأكد الرفيق الشوفي أن حرص الجهاز الحزبي على المشاركة الفاعلة في الانتخابات بالترشيح والانتخاب يدل على الارتقاء المستمر بوعي وإدراك الرفاق والرفيقات لأهمية المرحلة التي نعيشها، وركّز على استقطاب الطاقات الشابة والمرأة لما لهما من دور محوري ومفصلي يعوّل عليه في مرحلة البناء والإعمار، ولأن الشباب جيل المستقبل الذي يناط به بناء الوطن.

دمشق

وفي دمشق (بسام عمار) عقدت فرق دار البعث والقصر الجمهوري، التابعتين للشعبة المركزية، وحي العباسيين، المدينة الثانية، والقنوات الأولى والكرامة، المدينة الثالثة، وركن الدين، المدينة الأولى، والمحافظ، المدينة الرابعة، وتاميكو والكبريت، العمال الأولى، والتقانة والبريد، الخدمات الأولى، والتوزيع والمعد ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات الثانية، والزراعة الأولى، الشعبة الاقتصادية، مؤتمراتها الانتخابية.

وأكد الرفيق سليم محرداوي عضو قيادة فرع دمشق، الذي أشرف على انتخابات فرقة دار البعث، أن الانتخابات تمّت بأجواء من الحرية والديمقراطية، منوّهاً بأهمية هذه الانتخابات لجهة اكتشاف كفاءات وخبرات الرفاق، ولاسيما من الشباب والعنصر النسائي، حيث كان هناك إقبال من قبلهم للترشح، وهذا الأمر غاية في الأهمية، متمنياً للرفاق الفائزين النجاح والتوفيق في عملهم.

حماة

وفي حماة (منير الأحمد) عقدت فرق المحافظة وحي القصور وحنجور والجنان وجرنية العاصي وأصيلة وأبو قبيس والصفاء وعقرب والحميري ومعرين الصليب ومورك وصبورة والحوائق والجلمة والجراجمة مؤتمراتها الانتخابية، بحضور أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية، والذين أكدوا أن الحزبي القدوة يجب أن يكون مثلاً لكل الناس، مساهماً في بناء الجيل الواعي.

دير الزور

وفي دير الزور (مساعد العلي) عقدت فرق حي البلدية وحي الجبيلة ومساكن حوض الفرات والآداب والزراعة والعلوم والمعاهد الزراعية والمعهد الصحي مؤتمراتها الانتخابية، بحضور أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية، والذين دعوا لاختيار القيادات ذات الخبرة والقادرة على تلبية متطلبات المرحلة القادمة، استكمال التحرير وإعادة الإعمار.

الحسكة

وفي الحسكة (إسماعيل مطر) عقدت فرق سادكوب والمياه والعلوة والزيانات وتل تمر والرقبة وحامو والقحطانية الأولى مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أمين فرع الحزب وقيادة الفرع وقيادات الشعب الحزبية، والذين لفتوا إلى أهمية اختيار قيادات قاعدية تعزّز دور الحزب المجتمعي.

الرقة

وفي الرقة (حمود العجاج) أنهت الفرق الحزبية بريف الرقة الشرقي المحرر عقد مؤتمراتها الحزبية، وهي فرق الخميسية والمغلات الأولى والثانية والحمدانية وغرناطة وشمرا والجبلي والسبخة الأولى والثانية والرحبي وشنان، بحضور الرفاق أمين فرع الحزب وقيادة الفرع وقيادات الشعب الحزبية، والذين دعوا لاختيار قيادات فاعلة وقريبة من الناس وقادرة على ملامسة همومهم.

القنيطرة

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين) عقدت فرق الشيفونية والبطيحة الرابعة ومرج السلطان والنشابية والكسوة الثالثة والمقيلبة والتضامن الثانية والثالثة والقصاع وجرمانا البلد وقطنا الأولى والثانية وعين فاترة والعسالي الثانية ودروشا والعتم وأم باطنة وجبا الأولى والثانية والثالثة مؤتمراتها الانتخابية، بحضور ممثلي قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، والذين نوّهوا بالإقبال على الترشح من الشباب والمرأة، وسط جو من التنافس الحزبي.