وسط أجواء ديمقراطية.. الفرق الحزبية تتابع عقد مؤتمراتها

تنفيذاً لقرار القيادة المركزية للحزب، تابعت الفرق الحزبية في فروع الحزب في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية لاختيار قيادات جديدة للفرق الحزبية وانتخاب الأعضاء المتممين لمؤتمرات الشعب الحزبية، وذلك بحضور الرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب وقيادات الفروع والشعب الحزبية.

ففي حلب (معن الغادري) ووسط أجواء تنافسية وإقبال على الترشح والانتخاب، عقدت فرق النفط والمصارف والسكك الأولى والرابعة وعبد المطلب القد ومحمود خطاب والمختلطة الخامسة ونابلس ويوسف اعرابي والأتارب ومشفى الشهيد الأخضر العربي مؤتمراتها الانتخابية.

وأكدت الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، خلال حضورها عدد من المؤتمرات، أن الانتخابات القاعدية الحزبية محطة مهمة من شأنها أن تدفع بالعمل الحزبي نحو مزيد من العطاء والمساهمة في إعمار وبناء الوطن، داعية الى التسلح بالعلم والمعرفة وتوظيف الطاقات في خدمة مشروع بناء سورية المتجددة والتي نعوّل فيها الكثير على دور الشباب خلال هذه المرحلة لتدعيم ركائز النهوض والحفاظ على مكتسبات الوطن والدفاع عنه.

وأوضح الرفيقان فاضل نجار وإبراهيم الحديد أمينا فرعي حلب وجامعتها للحزب أهمية الانتخابات التي تشكّل لبنة مهمة لاختيار القواعد الحزبية وإشراك الشباب والمرأة بصورة أكبر للانخراط بالعمل الحزبي، وزج كل الامكانات للمضي قدماً في بناء الوطن.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت فرق المالية وباب جنة وخربة الجوزية مؤتمراتها الحزبية، وأكد الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية وطلائع البعث على ضرورة تحلّي الرفاق والرفيقات بروح الالتزام البعثي من خلال المشاركة الفاعلة والجادّة في استحقاق الانتخابات الحزبية عبر الحرص الشديد على اختيار الرفاق الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية وأداء الواجب ولاسيما في هذه المرحلة التي تواجه فيها سورية حرباً إرهابية.

ودعا الرفيق الشوفي إلى انتخاب كفاءات مشهود لها بالقدرة على العمل والنزاهة، والتفاعل الإيجابي مع انتخابات الفرق الحزبية انطلاقاً من علاقتها المباشرة مع الجماهير وكونها النواة الأساسية للكوادر البعثية، وتمثيل الشباب والمرأة والعمل على تأهيل هذه الطاقات وتدريبها ليبقى الحزب متجدداً.

وأشار الرفيق محمد شريتح أمين فرع الحزب إلى أهمية الانتخابات في تطوير الحياة الحزبية بما يثبت قوة الوطن وتماسكه وخاصة في هذه المرحلة المفصلية، لافتاً إلى الدور الهام للجهاز الحزبي في تفعيل إغناء الحياة التنظيمية للحزب.

وفي حمص (عادل الأحمد) عقدت فرقة بيدر الرفيع التابعة لشعبة تلكلخ مؤتمرها الانتخابي، وأكد الرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب تجسيد الممارسة الديمقراطية لما لها من انعكاس حقيقي على تفعيل دور القيادات الحزبية واختيار الأكفاء للتصدي للمهام الحزبية والوطنية بما يسهم بإعادة البناء والإعمار وتوفير المزيد من عوامل الصمود والانتصار.

وفي الرقة (حمود العجاج) عقدت فرق دبسي عفنان الأولى والقادسية وشعيب الذكر ودبسي فرج مؤتمراتها بحضور عدد من الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب بالرقة وأمين وأعضاء قيادة شعبة الريف الثانية.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين) عقدت فرق عدرا العمالية، الشعبة الأولى، والتضامن الرابعة والخامسة، الشعبة الثانية، وسعسع، الشعبة الثالثة، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور أعضاء قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، وأكد المشاركون على أهمية الانتخابات في هذه المرحلة، وانتخاب قيادات وفق مفاهيم المسؤولية والالتزام الحزبي والرغبة بالعمل الوطني.

وفي دير الزور (مساعد العلي) عقدت فرق سعلو، الزباري، بقرص تحتاني، العروبة، السلام، محكان 1، شعبة الميادين، مؤتمراتها الانتخابية، فيما أكد الرفيق ساهر الحاج صكر أمين فرع دير الزور للحزب أن انتخابات الفرق الحزبية تتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وهو دليل على التعافي السياسي والاقتصادي في سورية، وقال في لقاء أجرته “البعث”: لقد تابعنا خلال انتخابات الفرق الحزبي التفاعل الكبير من الرفاق ترشيحاً وانتخاباً، وكان لافتاً وجود رفاق مميزين من الشباب والنساء ذوي الكفاءات العلمية والخبرات في المرشحين ومن المشهود لهم بالوطنية كي يكونوا دعماً لتطوير عملنا الحزبي وكي يبقى حزبنا متجدداً بروح الشباب وبطاقات وأفكار جديدة.

ولفت إلى أهمية الجانب الاجتماعي وتعزيز وتفعيل الحوار في عمل القيادات الحزبية، خاصة وأن الحزب استمد قوته من التفاف الجماهير حوله ووجوده في الساحات.

وفي دمشق (بسام عمار) عقدت فرق: “التربية والمزرعة، شعبة المدينة الأولى، والتضامن والقنوات الثانية، المدينة الثالثة، ودمر، المدينة الرابعة، وكفر سوسة الأولى والثانية، الخامسة، والاستشعار، الخدمات الأولى، والمصارف الثالثة، الشعبة الاقتصادية، والبيئة والفنانين، الشعبة المركزية” مؤتمراتها، وأكد الرفاق على أهمية الانتخابات والتي تأتي بعد القرارات التنظيمية المهمة التي اتخذت وطورت الحياة الحزبية، الأمر الذي يفرض على القيادات الجديدة أن تكون أهلاً لثقة رفاقها، وقادرة على تقديم أفضل الخدمات في عملها، وتعزيز الدور الاجتماعي للحزب، وتقديم المفيد لخدمة العمل الحزبي.

وفي الحسكة (إسماعيل مطر) عقدت فرق خربة البيرو، ومعبدة، واليعربية، والهندسة، والاقتصاد، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب، والذين أكدوا أن الانتخابات حالة تنظيمية أساسية في حياة حزبنا، مشيرين إلى ضرورة انتقاء رفاق قدوة في كل المواقف ليكونوا صلة الوصل بين القيادات والقواعد.

وفي طرطوس (وائل علي) عقدت فرق: “الثالثة عشرة، في شركة إسمنت طرطوس، والتاسعة، في شركة تعبئة مياه السن، ضمن قطاع الشعبة الاقتصادية، والرابعة، الشعبة العمالية، والزريقة وبنمرة، الشيخ بدر، والغمقة الغربية، المدينة الأولى، والهندسة التقنية الأولى، التعليم العالي، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب وأمناء وأعضاء قيادة الشعب الحزبية، الذين أكدوا أن الانتخابات تجسيد للديمقراطية داخل التنظيم الحزبي، ونجاح المؤتمرات الانتخابية دليل القوة والتماسك في صفوف الحزب، وخصوصاً في ظل الظروف الدولية والحرب الكونية التي تشن على سورية.

وفي حماة (منير الأحمد) عقدت فرق المحروسة والحي الشرقي والمسحل والجلمة وحلفايا ومعرين وأم الطيور وكفر الطون وحي العليليات والجراجمة مؤتمراتها، وذلك بحضور أعضاء قيادة فرع الحزب، والذين أكدوا أهمية ودور الفرق الحزبية، وذلك لتماسها المباشر مع الجماهير، داعين لاختيار الأفضل لأداء المهام المطلوبة، لافتين إلى أهمية هذا الاستحقاق في هذه المرحلة لاختيار كوادر بعثية فاعلة تعمل لمصلحة الوطن والمواطن ولتطور العمل الحزبي.

وفي السويداء (رفعت الديك) عقدت فرق المزرعة الثانية والاستقلال الاولى، شعبة المدينة، ورساس وقراصة وسميع، المركز الغربية، وفرق الرحى الثلاث والرشيدة والشبكي والشريحي، المركز الشرقية، والهيات وتعلا والخالدية والحقف والبثينة، شهبا، وذيبين، القريا وفرق صلخد الخمس، والرابعة، شعبة متقاعدي المحاربين القدماء، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب، والذين بيّنوا أهمية انتخابات الفرق الحزبية التي تشكل القاعدة الأساسية للحزب، مؤكدين أهمية تعزيز وتعميق هذه التجربة الديمقراطية عبر المشاركة الواسعة والفاعلة واختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية، وتجسيد قيم ومبادئ ومثل وسلوك البعث العظيم.

واختتمت شعب المركز الشرقية والقريا وصلخد مؤتمرات فرقها الحزبية، والبالغة 32 فرقة حزبية في الشرقية و13 في القريا و27 في صلخد.

ويبلغ عدد الفرق الحزبية في فرع السويداء 164 فرقة، موزعين على 7 شعب حزبية.