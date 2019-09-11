الجيش اليمني يدك تجمعات آل سعود في جيزان وحجة

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني بصواريخ من نوع “زلزال 1” تجمعات لمرتزقة تحالف العدوان السعودي في عسير، وقال مصدر عسكري: إن القوة الصاروخية أطلقت 3 صواريخ “زلزال1” على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب محققة إصابات مباشرة.

إلى ذلك، قُتل وأصيب عدد من جنود ومرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في حجة وجيزان، وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش واللجان الشعبية كسرت زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه منفذ الطوال قبالة جيزان من ثلاثة مسارات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي، مؤكداً مصرع وجرح العشرات من المرتزقة خلال الزحف، بالإضافة إلى تكبديهم خسائر في العتاد دون تحقيق أي تقدم، مؤكداً مصرع وإصابة عدد من المرتزقة باستهداف مدفعي في منفذ الطوال، فيما نفّذت وحدة الهندسة العسكرية كميناً محكماً قبالة جبل قيس وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم.

ودمّر الجيش واللجان الشعبية آلية لمرتزقة العدوان في العقبة بخب والشعف بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة من فيها، وأفاد المصدر بأن عدداً من المرتزقة قتلوا وأصيب آخرون في تفجير استهدفهم أثناء محاولتهم التسلل في البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وفي محافظة حجة، دمّرت وحدة الهندسة آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة شمال شرق مثلث عاهم، ما أسفر عن مقتل وجرح من كان على متنها، كما تمكّن الجيش واللجان الشعبية من قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان في محور عسير وصد هجوماً لهم في حجة.

هذا وواصلت قوى تحالف العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وقصفت الأحياء السكنية بالمدفعية والرشاشات والأسلحة المختلفة ملحقة أضراراً كبيرة بالمنازل، وأوضح مصدر أمني أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات المتوسطة والثقيلة استهدف الأحياء السكنية في شارعي الـ 50 وصنعاء بمدينة الحديدة، كما استهدف منازل المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بمختلف الأسلحة الرشاشة.