بهدف تعزيز حضورها.. الفرق الحزبية تتابع عقد مؤتمراتها الانتخابية

تابعت الفرق الحزبية في فروع الحزب بالمحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية لاختيار قيادات جديدة للفرق والرفاق المتممين لمؤتمرات الشعب الحزبية، وسط إقبال لافت من الجهاز الحزبي على المشاركة، ترشيحاً وانتخاباً، ورغبة بتعزيز العمل الحزبي وتطوير دوره داخل الوسط الاجتماعي للفرق الحزبية.

ففي الرقة (محمود البعلاو) عقدت فرق دبسي عفنان الثانية والخميسية وزور شمر والمغلات الأولى والثانية والسبخة الأولى والثانية والرحبي وشنان مؤتمراتها الانتخابية، ونقل الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع خلال حضوره عدداً منها تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام للحزب والرفاق أعضاء القيادة المركزية إلى أهالي الرقة، الذين كانوا مثالاً للصبر والصمود خلال الحرب الظالمة التي شنت على سورية، ودعا الرفاق البعثيين إلى التعامل الإيجابي مع الانتخابات الحزبية، والتي تعد تجديداً للقيادات داخل الجهاز الحزبي، وفرصة للراغبين من الرفاق الأكفاء بأن يتحمّلوا المسؤولية الحزبية والوطنية، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها سورية، والتي تتطلب وجود كفاءات مشهود لها بالقدرة على العمل.

وشدد الرفيق الشوفي على البعد الاجتماعي والفكري في العمل الحزبي واعتباره ركيزة في التعامل مع الانتخابات الحزبية، انطلاقاً من أهمية دور الفرقة في وسطها الاجتماعي وعلاقتها المباشرة مع الجماهير، إضافة إلى تمثيل الشباب والشابات من ذوي الكفاءة والأقدر على تحمّل المسؤولية للنهوض بالعمل الحزبي والوطني ومواجهة التحديات على مختلف الأصعدة السياسية والفكرية والمجتمعية، والإسهام في تعجيل الانتصار النهائي على الإرهاب.

حضر المؤتمرات أمين وأعضاء قيادة الفرع وقيادات الشعب الحزبية.

وفي حماة (منير الأحمد) عقدت فرق معردس وحي الشهباء وضاحية أبي الفداء وطلف وكوكب وشنين وبراق والسعن وعوج وتقسيس وكفر الطون وبركة الجراص وتل سنان وعين الكروم الأولى والثانية والعبر ومحردة للمحاربين القدامى مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق المحافظ وأمين وأعضاء قيادة الفرع وقيادات الشعب الحزبية على إنجاح الانتخابات الحزبية لما للحزب من دور ريادي في حياة الجماهير، ودعوا إلى أن اختيار الرفاق الاكفاء ممن لديهم حضور في المجتمع بهدف تطوير العمل الحزبي والوطني.

وفي حلب (معن الغادري) عقدت فرق الكابلات واستصلاح الأراضي وإنشاء الخطوط الحديدية والطرق والجسور والبناء والتعمير وحطين والتموين والاقتصاد والمؤسسات الزراعية الاقتصادية الأولى وتل رفعت والقدس والتوليد وجراحة القلب مؤتمراتها الانتخابية، وأوضح الرفاق أعضاء قيادتي فرعي الحزب والجامعة أن العملية الانتخابية جرت بروح عالية من المسؤولية ووسط إقبال على الترشح والانتخاب، مشيرين الى أن هذه الانتخابات تعكس قوة الحزب وحيوته داخل المجتمع وقدرته على التجدد، داعين المشاركين إلى اختيار الأجدر على تحمل المسؤولية.

وفي حمص (عادل الأحمد) عقدت الفرقة الثالثة عشر(محامين)، شعبة المدينة الأولى، والفرقة الثانية والعشرين والرابعة عشر(صيادلة)، والثانية عشر، المدينة الثالثة، وفرق الهزة والفرقلس، المركز الأولى، والشرقلية وفاحل الأولى والثانية والثالثة، الباسل، والمشتاية، تلكلخ، والبريج والسابعة (مزج الزيوت)، المدينة الثانية، والتاسعة والثالثة عشر، التربية، مؤتمراتها الانتخابية، وأشار الرفاق أعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية إلى ضرورة أن تحقق الانتخابات الغاية المرجوة منها وهي اختيار قيادات جديدة وقادرة على العمل الحزبي والوطني، ما يؤكد حيوية حزبنا وشعبنا على التعامل مع الاستحقاقات في أوقاتها، ومهما كانت الظروف.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت فرق مزار القطرية وفديو والفرق الثانية والرابعة والعاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، شعبة المدينة الأولى، والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والثالثة والسابعة الثامنة وفرقة البودي الأولى، والشراشير الاولى والثانية وحميميم، جبلة الأولى، مؤتمراتها، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع وقيادات الشعب الحزبية على أهمية الاستحقاقات داخل صفوف الحزب، والتعامل على بهدف اختيار قيادات شابة ونشيطة وراغبة بالعمل الوطني، والعمل على شد البنية التنظيمية وخلق قيادات حزبية فاعلة ومؤثرة.

وفي الحسكة (إسماعيل مطر) عقدت فرق البريد والاتصالات والرشيدية والغريري والحجية وتل مجدل مؤتمراتها الانتخابية، وأوضح الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية أن الانتخابات حالة تنظيمية إيجابية داخل صفوف الحزب، ودعوا إلى النهوض بالعمل الحزبي والتوجه نحو ملامسة هموم الوسط الاجتماعي وحل ما يمكن منها.

وفي دير الزور (مساعد العلي) عقدت فرق أبو عابد الثانية والثورة الثانية والحميدية الأولى مؤتمراتها الانتخابية، ودعا الرفاق أعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية إلى اختيار الرفيق الكفؤ وتعزيز حضور الشباب والمرأة في القيادات الجديدة، والتوجّه نحو العمل الميداني القريب من الناس.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين) عقدت فرق مساكن برزة الثانية عشرة والثالثة عشرة، الشعبة الأولى، والحجر الأسود الأولى والثانية، الشعبة الثانية، والمدينة الثانية، الشعبة الثالثة، وغدير البستان والمعلقة، الخطوط الأمامية، مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق أعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية على اختيار المرشحين الذين لديهم حس عالي بالمسؤولية والالتزام الحزبي، إضافة إلى تمتعهم بخبرات عملية وحضور مجتمعي.

وفي السويداء (رفعت الديك) واصلت الفرق الحزبية في شعب شهبا والمركز الغربية والمحاربين القدماء عقد مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية على تعزيز هذه التجربة عبر المشاركة الواسعة والفاعلة واختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية وتجسيد قيم ومبادئ البعث.