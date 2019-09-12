مشاركة واسعة وتفاعل بنّاء.. الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها الانتخابية

واصلت الفرق الحزبية في فروع الحزب في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية لاختيار وانتخاب قيادات جديدة والرفاق المتممين لمؤتمرات الشعب الحزبية، وسط حالة من التفاعل الإيجابي من الجهاز الحزبي مع الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً، لإيصال كوادر قيادية تعمل على تعزيز دور الحزب وحضوره الاجتماعي، والتصدي للحرب العدوانية التي تشن على سورية، واستكمال مهمة التحرير، والتطلع نحو معركة التنمية والبناء.

ففي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت مؤتمراتها الانتخابية كل من الفرق السادسة عشرة “حبوب ومخابز” والسابعة عشرة”مشاريع مائية ودراسات” والثامنة عشرة “خطوط حديدية” وعشرون “الموارد المائية الأولى”، شعبة المدينة الثالثة، والأريزة وديروتان والقلمون والقلعة، القرداحة، والمنصورة وبيت العلوني وبيت عانا والقطيلبية، جبلة الثانية، وعين البيضا، المنطقة الثانية، والرابعة والثامنة، المدينة الثانية، والبودي الثانية، جبلة الأولى.

وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية الإسهام الفاعل لهذه المؤتمرات الانتخابية في تجديد روح العمل الحزبي ودفعه نحو آفاق أوسع تجسّد عمقه الجماهيري، وتكريس روح الالتزام الحزبي في ممارسة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعبير الرفاق عن خياراتهم في اختيار الأجدر على أداء المهام وبما ينهض بمسيرة عمل الفرقة الحزبية.

وفي طرطوس (وائل علي) عقدت فرق الرئاسة والسياحة، شعبة التعليم العالي، وخربة الريح وخربة الفرس، المنطقة الثانية، وبستان الحمام والعنازة، بانياس، والشير وبيت المرج والشهيد علي يحي، صافيتا، وكوكب الهوى وكفرية ضمن، الشيخ بدر، والرابعة عشرة في معمل الإسمنت والأولى “عمال إنتاج المرفأ”، الاقتصادية، والرمل الأوسط، المدينة الأولى، وضهر مطرو والدريكيش الأولى والدريكيش الثانية، شعبة الدريكيش، والشيخ بدر، المحاربين القدماء، مؤتمراتها الانتخابية.

وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية أن الانتخابات تجسيد للديمقراطية داخل التنظيم الحزبي بهدف انتخاب رفاق ذوي كفاءة وسمعة حسنة والتركيز على اختيار الشباب والمرأة.

وفي حمص (عادل الأحمد) عقدت مؤتمراتها الانتخابية فرق حدية في الريف الغربي، والرابعة “التنمية الزراعية” والمختارية وفيروزة والفرق الثانية، والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين في شعبة التربية.

ودعا الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية إلى اختيار قيادات كفوءة لمهمة قيادة الفرقة والمتممين لمؤتمرات الشعب، وذلك من خلال الإحساس بالمسؤولية ومواجهة المهام التي تنتظرنا كقيادات في العمل الحزبي والوطني خلال المرحلة القادمة.

وفي حماة (منير الأحمد) عقدت فرق سيغاتا ونيصاف وبعرين والشهيد إياد منصور ومعان وقرطمان والخندق والبياضية والكافات وتلدرة والمحاربين وعطشان والطليسية وساقية نجم مؤتمراتها الانتخابية.

وأوضح الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية أهمية انتخابات الفرق الحزبية التي تشكّل القاعدة الأساسية للحزب، ودعوا إلى تعزيز هذه التجربة عبر المشاركة الواسعة والفاعلة واختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية وتجسيد قيم ومبادئ ومثل وسلوك البعث.

وقد اختتمت شعب محردة والعمال والمدينة وصوران والريف مؤتمرات فرقها الحزبية.

وفي الرقة (محمود البعلاو) عقدت فرق القادسية ودبسي عفنان الأولى وشعيب الذكر ودبسي فرج من شعبة الريف الثانية مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية على دور الانتخابات في تفعيل حضور الحزب داخل المجتمع.

وفي السويداء (رفعت الديك) عقدت فرق شعبتي المركز الغربية والمحاربين القدامى مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية على أهمية الانتخابات والتفاعل معها عبر المشاركة الواسعة والفاعلة واختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية ما يعزز دور الحزب كحامل للهم الوطني، ويؤسس لمرحلة طموحة من العمل الوطني.

وقد اختتمت الفرق الحزبية في شعب المركز الشرقية والقريا وصلخد عقد مؤتمراتها.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين) عقدت فرق الحجر الأسود الخامسة والسادسة من الشعبة الثانية والرفيد من شعبة الخطوط الأمامية مؤتمراتها الانتخابية، ولفت الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية إلى ضرورة تحلي المرشحين بالقيم الوطنية واختيار الأكفاء منهم لقيادات الفرق والمتممين لمؤتمرات الشعب، وبهدف انتخاب كوادر قيادية قادرة على التصدي لمهام المرحلة المقبلة من التحير والتنمية.

وقد اختتمت الفرق الحزبية في الشعب الأولى والثالثة والقنيطرة عقد مؤتمراتها الانتخابية.

وفي حلب (معن الغادري) عقدت فرق الحبوب والصوامع وإسمنت المسلمية والأحياء، شعبة العمال الأولى، والصاخور والاستصلاح الثانية، العمال الثالثة، والشركات والمحطة الحرارية، العمال الرابعة، والتموين الثالثة والصحة الأولى، الموظفين، والمختلطة الثالثة والحرفيون الأولى، المهن الحرة، ونبل الأولى والثانية، اعزاز، والعربية الأولى والثانية والثالثة، شعبة الشهيد محمود تسابحجي، مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق في قيادتي فرعي الحزب في المدينة والجامعة أن هذه الانتخابات تدلل على استجابة الحزب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتؤكد أن دور حزب البعث يتعاظم كحامل للهم الوطني والعربي، وهو الآن في مقدمة المدافعين عن القضايا العربية والقومية.

وفي إدلب (يحيى بزي) تواصل فرق شعبة خان شيخون عقد مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت فرق حطين والخوين الكبير، في معرشحور، وميسلون، مؤتمراتها، بحضور الرفيق محمد عمر الكشتو أمين فرع إدلب وأعضاء قيادة الفرع، والذين أكدوا ضرورة اختيار الأكفأ في الانتخابات بعيداً عن المحسوبيات، وأشاروا أن هذه الانتخابات دليل انتصار وتعافي سورية من الحرب الإرهابية.

وكانت فرقتا بسنقول، شعبة أريحا، وسنجار، شعبة معرة النعمان، عقدتا مؤتمريهما، في جو ديمقراطي وإقبال على الترشح والانتخاب.