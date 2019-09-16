البورصات الخليجية تتهاوى بعد هجمات الجيش اليمني على “أرامكو”

هبطت أسهم بورصة النظام السعودي لدى فتح التعاملات أمس بنسبة 2.3 بالمئة بعد هجوم الطائرات المسيرة اليمنية على منشأتي نفط أرامكو وتوقف أكثر من نصف إنتاجها. وذكرت رويترز أن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك أكبر شركة بتروكيماويات في البلاد هبط بنسبة 3.54 بالمئة بعد أن أعلنت عن نقص في إمدادات القيم بنحو 49 بالمئة عقب الهجوم.وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي بنسبة 1.1 بالمئة ومؤشر دبي 0.8 بالمئة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية فى بيان أمس الأول عن تنفيذها عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو أصابت أهدافها بدقة مبيناً أن هذه العملية تأتي في إطار الحق المشروع والطبيعي في الرد على جرائم العدوان السعودي وحصاره المستمر على اليمن منذ خمس سنوات.

كما أعلنت إدارة “ارامكو” أنها تحتاج إلى أسابيع لإعادة معدلات الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل الضربة النوعية اليمنية على منشآتين للشركة في حقلي بقيق وخريص، إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، حيث توقف نحو نصف إنتاجها من النفط، أي ما يعادل 5 ملايين برميل من النفط يومياً، فيما أعلنت وزارة الطاقة الأميركية استعدادها لاستخدام الاحتياطي النفطي لديها إذا تطلب الأمر بعد العملية.

في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري يمني عن إطلاق صاروخي زلزال1 وقذائف مدفعية على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي في جبهة حيران، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات في صفوفهم، فيما تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من استعادة مواقع عدة بعملية هجومية واسعة شرق حيران بمحافظة حجة، وأكد مصدر عسكري أن المرتزقة تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح خلال العملية الواسعة شرق حيران.