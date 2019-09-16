الفرق الحزبية في المحافظات والجامعات تتابع عقد مؤتمراتها الانتخابية

تتابع الفرق الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية، لاختيار قياداتها وممثليها إلى مؤتمرات الشعب الحزبية، وسط إقبال لافت على الترشّح والانتخاب، لإيصال كوادر قيادية تعمل على تعزيز دور الحزب وحضوره الاجتماعي، ومتابعة حثيثة من قيادة الحزب.

ففي حماة (منير الأحمد) تفقّد الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب عدداً من انتخابات الفرق الحزبية في كل من قطاع شُعب مصياف والريف والمحاربين، وأكد أن سورية تتجه نحو النصر بقوى ثابتة وعزيمة استمدتها من قائد الوطن الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، ومن تضحيات الجيش العربي السوري، والذي هو على أهبة الاستعداد لاستعادة ادلب وغيرها وتطهيرها من رجس الإرهاب، مشيراً أن الانتخابات القاعدية جاءت بقرار من القيادة المركزية التي وجهتها كرسالة للقوى الإرهابية أن حزب البعث استطاع أن يقود جماهيره خلال هذه الحرب إلى بر الأمان، فضلاً عن أنها محطة مهمة من شأنها أن تدفع العمل الحزبي نحو المزيد من العطاء والمساهمة في إعادة الاعمار.

ودعا الرفيق السباعي إلى ضرورة انتقاء الكوادر القادرة على تحمّل المسؤولية لأداء مهامها، والعمل على شد البنية التنظيمية للحزب، واستقطاب جيل الشباب المتسلّح بالوعي والعلم ليكون السد المنيع بوجه أطماع العدو، والنهوض بالوطن، كما دعا إلى ضرورة إشراك الفئات الشابة وخنساوات سورية بالعمل القيادي، مع قيام كل رفيق بعثي من مكان عمله بواجبه تجاه وطنه الحبيب سورية.

هذا وعقدت فرق عناب ومرداش، شعبة الغاب، والحيلونة، شعبة مصياف، والجمالة، شعبة سلمية، مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع وأمناء وأعضاء قيادة الشعب الحزبية، والذين أكدوا على ضرورة اختيار المميزين من أصحاب الكفاءات الشابة والعنصر النسائي القادرين على العمل وتحمّل المسؤولية.

وفي حلب (معن الغادري) عقدت فرق مجلس المدينة الثالثة، شعبة العمال الثانية، وكرم الميسر والتجارة، العمال الثالثة، والزهراء الأولى والثانية ونبل الثالثة والرابعة، اعزاز، وبردة، السفيرة، والنيرب، التربية الثالثة، والتربية والمعاهد الاقتصادية، شعبة عدنان المالكي بجامعة حلب، مؤتمراتها الانتخابية، ونوّه الرفاق في قيادة فرعي المدينة والجامعة وأعضاء قيادات الشعب الحزبية بأهمية هذه الانتخابات التي تشكّل القاعدة الأساسية للحزب، ودعوا إلى تعزيز هذه التجربة عبر المشاركة الواسعة والفاعلة.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت فرق برك شمسين والصنوبر، شعبة المنطقة الأولى، والفاخورة الأولى والفاخورة الثانية وغيّو، والبرجان، جبلة الأولى، والخشخاشة ووطى دير زينون، القرداحة، والخامسة والعشرون والحادية عشرة، المدينة الثانية، والتاسعة عشرة والعشرون والواحدة وعشرون، المدينة الثالثة، وبتمانا والبقعة والسخابة، جبلة الثانية، مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع اللاذقية للحزب أن أهمية هذه الانتخابات تكمن في موقع ودور الفرقة الحزبية المحوري والمفصلي في نطاق عملها، من خلال التفاعل مع كل القضايا والموضوعات، بما يسهم في تعزيز حضور الحزب في المجتمع.

وفي دير الزور (مساعد العلي) اختتمت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت فرقة العثمانية، شعبة المدينة الثانية، مؤتمرها.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين) عقدت فرق الحجر الأسود الرابعة ومخيم اليرموك الأولى واليرموك الثانية، الشعبة الثانية، ومسحرة، الخطوط الأمامية، بحضور ممثلي قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية، الذين أثنوا على المرشحين الذين عبّروا عن المسؤولية والمبادئ البعثية والالتزام الحزبي.

يذكر أن الفرق الحزبية في الشعب الأولى والثالثة والقنيطرة قد أنهت عقد مؤتمراتها الانتخابية.

وفي حمص (عادل الأحمد) بدأت الفرق الحزبية في مجال عمل فرع جامعة البعث عقد مؤتمراتها الانتخابية، فعقدت مؤتمرات الفرقة الأولى، إدارة مركزية، والأولى علوم، والثانية عمارة، فيما عقدت فرق 24، أحياء الإنشاءات والبغطاسية والغوطة والدبلان، وبرج عرب ومشتى عازار ولفتايا والزارة والمشرفة وخربة غازي والسنكري 1و2 والحراكي و22و5 بالتربية وعناز وعين حسين والمهندسين والغور وقزحل ورام العنز وخربة التين و32و33 في مصفاة حمص مؤتمراتها، وأشار الرفاق أعضاء قيادتي الفرعين إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه الانتخابات والآمال الكبيرة التي نعلق عليها لتطوير الحالة التفاعلية للحزب داخل المجتمع.

وفي السويداء (رفعت الديك) واصلت الفرق الحزبية في شعبتي المركز الغربية والمدينة عقد مؤتمراتها، بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب، والذين أكدوا أهمية هذه التجربة الديمقراطية عبر المشاركة الواسعة والفاعلة واختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية وتجسيد قيم ومبادئ ومثل وسلوك البعث العظيم.

وفي طرطوس (وائل علي) عقدت فرق عقر زيتي وضهر مطر، المدينة الثانية، وحريصون وبلغونس، بانياس، وبيت أحمد ونوس وجب الأملس وتل ترمس، صافيتا، وبعزرائيل وبرمانة، الشيخ بدر، و15 وردية ثالثة معمل الاسمنت، و7 خطوط حديدية، الشعبة الاقتصادية، وريف القدموس وحي القصور وخربة القبو، القدموس، والبرانية والمينا، المدينة الأولى، والتربية والغدير، المدينة الثانية، بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية، والذين أكدوا أن إجراء الاستحقاق الانتخابي دليل عافية وقوة للحزب.

129 فرقة بدمشق عقدت مؤتمراتها

وفي دمشق (بسام عمار) أشار الرفيق رئيس مكتب التنظيم الفرعي حسن دياب أن المؤتمرات الانتخابية للفرق الحزبية في الفرع لها خصوصيتها المستمدة من عراقته، ولما يمتلكه من كوادر مؤهلة، وهي محطات من شأنها الدفع بالعمل الحزبي نحو المزيد من العطاء والارتقاء والتطوّر وخلق حالة من التفاعل بين الرفاق والقيادة على مختلف مستوياتها، وتسهم في ضخ دماء جديدة نحن اليوم بحاجة إليها، لأن عملية التجديد والتطوير هي أحد صفات الحزب، وأضاف: شهدت الانتخابات إقبالاً من قبل الرفاق الذين أثبتوا أنهم أهلاً للثقة ويتمتعون بمسؤولية عالية وحسن وطني وسلوكية رفاقية، وخاضوا الانتخابات بحرية مطلقة، لافتاً إلى أنه تّمت معالجة بعض الأمور التنظيمية التي رافقت الانتخابات، وتابع: إن هناك 12 شعبة ضمن نطاق عمل الفرع، فيها 221 فرقة، أجرت حتى الآن 129 فرقة مؤتمراتها، ووصل عدد المرشحين 3080 رفيقاً ورفيقة، وهو عدد مهم يعبّر عن الرغبة لدى الرفاق لخوض هذه الانتخابات والرغبة في تحمّل المسؤولية، متمنياً للرفاق الفائزين النجاح في عملهم.