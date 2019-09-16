تعزيز علاقات التعاون بين نقابتي الأطباء البيطريين في سورية وإيران

دمشق- بسام عمار:

وصف نقيب الأطباء البيطريين الدكتور سمير الإسماعيل زيارة وفد النقابة إلى إيران مؤخّراً بالناجحة، وحققت نتائج إيجابية، مبيناً أنه تمّت زيارة نقابة الأطباء البيطريين، حيث تمّ تعريف مجلسها بعمل النقابة والخدمات التي تقدّمها لأعضائها، والدور العلمي الذي تقوم به بمعمل الأدوية الذي تمتلكه، والأصناف المنتجة وإمكانية تصديرها، وتمّ الاتفاق على تبادل الزيارات والخبرات في المجالات العلمية والمهنية، وتأهيل الأطباء البيطريين في البلدين وحضور المعارض والمؤتمرات، منوّهاً بأنه تمّ بحث إمكانية أن تقوم النقابة باستيراد منتجات مزارع الرضوي المتخصصة بإنتاج الألبان والسمون، ولاسيما السمنة البقرية، من قبل خزانة التقاعد. وأضاف: تمت زيارة كلية الطب البيطري، حيث تم التعريف بكليات الطب البيطري السورية، وتقديم اقتراح لتطوير العلاقات العلمية بين البلدين، وتبادل الخبرات والأبحاث والزيارات، وتدريب الطلاب، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، ولاسيما أن كلية الطب البيطري في حماة لديها مؤتمر علمي دولي مهني كل عام، كذلك المشاركة في المعارض المهنية الدولية التي تقام بالبلدين.