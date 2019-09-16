حملة في البرلمان العراقي لطرد القوات الأمريكية

شهد مجلس النواب العراقي، أمس، حملة لجمع تواقيع النواب، بغية تشريع قانون يستهدف إخراج القوات الأمريكية المتواجدة على أراضي البلاد.

وتكفّل النائب عن كتلة “صادقون”، حسن سالم، بجمع تواقيع 53 نائباً لإدراج فقرة إخراج القوات الأجنبية من العراق، وقدّمه إلى رئاسة مجلس النواب.

وأكد النائب عن نفس الكتلة، وجيه عباس، في وقت سابق، أن عدد المقاتلين الأمريكيين في العراق هو 9 آلاف مقاتل، مشدداً على ضرورة تدخّل البرلمان بشكل فاعل لتقليص أعداد تلك القوات إلى رقم معقول لا يتجاوز 3 آلاف لأغراض محددة، وأضاف: “لا نمتلك معلومات دقيقة عن أماكن تواجد أفراد تلك القوات، وما هو دورهم الحقيقي وأصنافهم واختصاصاتهم، خاصة أن البعض منهم بحسب ما تقوله واشنطن قوات خاصة”، مشيراً إلى أن “تلك القوات إن كانت للتدريب، فإن الأجدر بها التواجد في الكلية العسكرية أو أكاديميات التدريب وليس على الحدود”.

ميدانياً، تواصل قوات الجيش العراقي وقوات الشرطة عمليات ملاحقة فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في بعض المناطق العراقية، فقد أعلنت القوات العراقية المشتركة انطلاق عملية لتطهير مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال الحشد الشعبي في بيان: إن قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش العراقي انطلقت أمس بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار، مضيفاً: إن العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من تواجد خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت القوات العراقية، أعلنت أول أمس انطلاق عملية أمنية لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل في محافظة نينوى من فلول إرهابيي “داعش”.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن العراقية ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن: إن فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين ألقى القبض على ثلاثة عناصر من عصابات تنظيم داعش الإرهابي، تم القبض على الإرهابيين في منطقة رجم حديد في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وفي وقت سابق، تمّ اعتقال خمسة من إرهابيي “داعش” في منطقة الهرمات في الجانب الأيمن للموصل.

في غضون ذلك، استشهد اثنان من عناصر الشرطة العراقية إثر تفجير إرهابي بعبوة ناسفة جنوب محافظة كركوك، وقال مصدر أمني: إن عبوة ناسفة انفجرت ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك مستهدفة الشرطة الاتحادية، ما أسفر عن مقتل عنصرين.