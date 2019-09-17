الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها وسط أجواء من الشفافية

محافظات- مراسلو البعث:

وسط إقبال كثيف على المشاركة في الترشح والانتخاب، وفي رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الوطن تعافى، تواصل الفرق الحزبية في فروع الحزب بالمحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية لانتخاب قيادة جديدة والأعضاء المتممين لمؤتمرات الشعب الحزبية.

ففي دمشق (بسام عمار) عقدت فرق “اللغات الثانية، الشعبة الأولى، ومشفى المواساة، الثانية، والعمارة، الثالثة، والعربية والفلسطينية، الخامسة” مؤتمراتها، وأشار الرفاق المؤتمرون إلى أن المؤتمرات اتسمت بالحرية والشفافية.

كما عقدت فرق “القصور وساروجة، المدينة الأولى، وتربية باب توما الثانية، المدينة الثانية، والميدان، المدينة الثالثة، والمحافظة السادسة، الشعبة الرابعة، والحلبوني والبرامكة، الخامسة، والكابلات وبردى المعدنية، العمال الأولى، والأشغال والإسكان، الخدمات الأولى، ومحطة تشرين والمعهد الصحي والمشافي الهلال والزهراوي، الخدمات الثانية، والصناعية الثانية، الاقتصادية، والعدل الثانية والمحامين الثانية، المركزية”، مؤتمراتها.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين)، عقدت فرق “ببيلا والباردة من الشعبة الثانية” مؤتمريهما الانتخابيين بحضور ممثلي قيادة فرع الحزب وقيادة الشعبة الذين أثنوا على المرشحين، وعبّر المرشحون عن التزامهم بالمسؤولية والمبادئ البعثية، وتم بشفافية ونزاهة انتخاب 15 رفيقاً بكل فرقة.

وفي حلب (معن الغادري) عقدت فرق “المياه الأولى والثانية، شعبة العمال الثانية، والصحة الثانية والمالية الثانية، الموظفين، وفرقة /16/ والحرفيين الرابعة، المهن الحرة، والمركز الأولى وكفرغان، إعزاز، والمركز الثالثة، تل شغيب” مؤتمراتها الانتخابية، وسط إقبال كبير على الترشح والانتخاب وفي أجواء من الديمقراطية والحرية، وبيّن الرفيق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب أهمية تعزيز وتعميق هذه التجربة الديمقراطية النوعية للنهوض بالأداء الحزبي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، والتي تتطلب منا جميعاً تكثيف الجهود وتوظيف الطاقات في خدمة مشروع إعادة بناء سورية.

وفي اللاذقية (مروان حويجة)، عقدت فرق “روضو وسنجوان وسقوبين والبصّة، شعبة المنطقة الأولى، والثامنة، المدينة الأولى، وفرقة حمام القراحلة، جبلة الثانية، والثانية والعشرون والثالثة والعشرون، المدينة الثالثة، والمدينة الأولى والمدينة الثانية وعرامو وشريفا والمختارية، الحفة” مؤتمراتها الانتخابية في أجواء من الشفافية والديمقراطية، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع وقيادات الشعب الحزبية على تفاعل الجهاز الحزبي في تحقيق أوسع مشاركة في الانتخابات، بما يعكس أهمية الانتخابات الحزبية، التي تعد رسالة واضحة للرفاق البعثيين أنفسهم وللمحيط الخارجي بأن الوطن يتعافى، منوّهين بأهمية استقطاب الفئات الشابة، وإشراكها في العمل القيادي لتجسد سلوكية البعث قولاً وفعلاً لما فيه خير الوطن، وليبقى الحزب متجدداً بروح الشباب.

وفي حمص (عادل الأحمد) عقدت فرق ديرفول وعز الدين، شعبة الرستن، و21 في حي الزهراء، والثانية في مديرية الزراعة والمحامين، المدينة الأولى، و23 في المصابغ، المدينة الثانية، و19 و20 في مديرية التربية، التربية، والحقوق، الأولى، في جامعة البعث، مؤتمراتها، وأكد الرفاق المشرفون من أعضاء قيادتي فرعي حمص والجامعة أن الانتخابات تعبير عن الاستعداد للعمل من خلال رؤية متطوّرة ومتجدّدة، كما حال البعث على الدوام.

وفي حماة (منير الأحمد) عقدت فرق العزيزية والزغبة وبقراقة وطير جملة ومريود وخطاب، مؤتمراتها، وأشار الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية إلى أن الانتخابات واجب وطني يجب تأديته لمستقبل أفضل وأكثر أماناً، مؤكدين أهمية تفعيل انتخابات الفرق الحزبية، وضرورة نزاهتها بهدف جذب الجماهير لصالح الحزب، منوّهين بأن الفرقة الحزبية تشكّل القاعدة الأساسية في العمل الحزبي، وأن نجاحها مسؤولية الجميع.

يأتي ذلك فيما بدأت الوحدات الهندسية في فرع نقابة المهندسين بحماة عقد مؤتمراتها الانتخابية للدورة الثانية عشرة، والتي تستمر حتى العشرين من تشرين الأول المقبل، إذ عقدت الوحدة الهندسية في مديرية الخدمات مؤتمرها الانتخابي لاختيار ممثليها لعضوية هيئة فرع نقابة المهندسين، وأكد الرفيقان أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب والمحافظ محمد الحزوري أهمية هذه الانتخابات في المرحلة القادمة لمتابعة عملية البناء وإعادة الإعمار، داعين الزملاء الناخبين إلى ضرورة اختيار الأفضل والأكفأ والقادر على النهوض بالعمل النقابي والمهني.