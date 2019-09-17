واشنطن تتجسس على كوريا الديمقراطية

في خطوة تصعيدية جديدة، حلّقت طائرة تجسس أمريكية من طراز “ار سي 135 دبليو” في سماء كوريا الجنوبية بهدف جمع معلومات استخباراتية عن كوريا الديمقراطية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن موقع ايركرافت سبوتس لتعقب الطيران نشر في تغريدة على موقع تويتر أنه تمّ رصد الطائرة في فضاء مناطق تقع في إقليم كيونغكي شمال سيئول ومدينة إنتشون.

وكثّفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة حركة طائرات الاستطلاع حول سيئول والمناطق المحيطة بها، في الوقت الذي دعت فيه بيونغ يانغ إلى استئناف المحادثات حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وتواصل واشنطن تحركاتها الاستفزازية ضد كوريا الديمقراطية، بما فيها المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها في آب الماضي مع سيئول، في خطوة أدت إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وحينها، أكدت كوريا الديمقراطية أن لا نية لديها لاستئناف الحوار مع كوريا الجنوبية، وقال المتحدث باسم لجنة الشمال لإعادة التوحيد السلمي للأمة، في بيان بعد يوم من خطاب ألقاه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وتحدّث فيه عن الحوار: “كيف يملك مون الجرأة للحديث عن جو الحوار والآلية الاقتصادية وآلية إرساء السلام فيما المناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية تجري الآن على قدم وساق وتستهدف (إبادة) القوة الرئيسية لجيشنا في غضون 90 يوماً”.