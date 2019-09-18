أمسية تراثية في ساحة الشهداء بحمص

حمص–سمر محفوض

اختتمت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان حمص الثقافي بحفل لفرقة نادي دار الفنون بقيادة الفنان أيمن السقا, تضمن مجموعة من الأغاني التراثية الحمصية القديمة، إضافة إلى الأغاني الحديثة وأشار رئيس الفرقة إلى اهتمامهم بالتراث الحمصي وإعادة إحياء الأغاني التراثية القديمة المحببة للجمهور، وقدمت فرقة فرسان حمص عراضة من التراث الحمصي تضمنت أناشيد وأشعار تراثية قدمها 13 شابا من الفرقة وهم يشاركون في اغلب مهرجانات حمص.

كما أقيم معرض للكتاب في مقر اتحاد الكتاب احتوى مئات الكتب والروايات وأقيمت أمسية قصصية في رابطة الخريجين الجامعيين شارك فيها (د. جرجس حوراني- صفوان حنوف- صفاء الشلبي).