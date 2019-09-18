إنارة شوارع المدينة بالطاقة البديلة

درعا – دعاء الرفاعي

بدأت ورشات العمل في مجلس مدينة درعا تركيب أجهزة إنارة موفرة للطاقة تعمل بالطاقة الشمسية على أعمدة الإنارة في المحور الرئيسي لمحور البانوراما وصولاً إلى ساحة 16تشرين بهدف إنارة الشوارع ليلاً بشكل دائم، باعتبار هذه المنطقة تعد المتنفس الوحيد لأهالي المدينة.

وبيَن المهندس خالد المسالمة رئيس قسم الأشغال في المجلس بأنه سيتم العمل خلال الأيام القادمة بالسرعة اللازمة للانتهاء من هذا المحور، والانتقال إلى محاور أخرى ضمن خطة متكاملة لتركيب أجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة 12مليون ليرة.

ولفت المسالمة أن هناك خطوات متتالية لعملية الإنارة تستهدف كامل الشوارع الرئيسية ضمن المدينة، وكافة المحاور فيها وفق أربعة عقود بقيمة تجاوزت 40 مليوناً، وبالتوازي مع هذه الأعمال ذكر المسالمة أنه تم البدء بحملة صيانة شبكة وأجهزة الإنارة العادية بالتعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير بقيمة 66 مليوناً انطلاقاً من حي الضاحية السكني. وحول موضوع إزالة ركام الأبنية والمحال التجارية الممتدة على طول الشارع الرئيسي في الحي ذاته، بين المسالمة أن هناك أولويات لهذا المشروع، فبعد الانتهاء من أعمال التعزيل والترحيل في منطقة السوق التجاري وسوق الهال سيتم البدء بباقي المناطق.