الأمن العام اللبناني يوقف إرهابياً من “داعش”

أوقف الأمن العام اللبناني إرهابياً من تنظيم “داعش” متخصّصاً بالأحزمة الناسفة وكان يخطط لشنّ هجمات إرهابية.

وأعلن الأمن العام في بيان له أنه في إطار عمليات الأمن الوقائي والاستباقي الجارية من قبله لجهة متابعة أعمال الخلايا الإرهابية تم رصد وتحديد هوية شخص سوري ينتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي وتوقيفه في حارة صيدا بجنوب لبنان. وأضاف البيان: “وبالتحقيق معه تبين أنه دخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية خلال سيطرة تنظيم “داعش” على المنطقة التي كان يقيم فيها وتأثر بفكر التنظيم والتحق به وقاتل في صفوفه في ريف حلب الشمالي لمدة سنتين حتى إصابته ثم تحول إلى العمل الإداري”، موضحاً أن الإرهابي خبير في إعداد أحزمة ناسفة واستخدامها.

وأشار البيان إلى أن هذا الإرهابي تواصل مع أحد متزعمي التنظيم في سورية عبر الإنترنت منذ فترة قريبة وأرسل له العديد من الصور والفيديوهات لمناطق وأشخاص كان يقوم بتصويرهم في لبنان وتحدث مع المتزعم في موضوع شراء أسلحة حربية من لبنان.