الرد بتأجيل دور المازوت ..و”الصحة” عاجزة عن إصلاح مكيفين

دمشق – علي حسون

كشف مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد عن تأجيل دور المواطن الذي يتم الاتصال به من أجل تعبئة مادة المازوت إلى مدة خمسة عشر يوماً، وذلك حسب تنظيم الأسماء والقوائم المعدة للتعبئة.

ما كشفه مدير المحروقات أثار حفيظة أعضاء ورئيس مجلس المحافظة حيث أكد رئيس المجلس خالد الحرح أن هذا الطرح غير مقبول كون المواطن يجب إبلاغه قبل 72 أو 48 على الأقل من أجل التعبئة لكي يحضر نفسه، لاسيما أن هناك ظروفاً تحكم كل أسرة قد تمنعها من التعبئة على الفور، مطالباً مدير المحروقات بعد موافقة أعضاء المجلس بأخذ التدابير اللازمة ووضع رؤية تنظيمية لإبلاغ الأسر قبل موعد التعبئة، وعدم ترك الموضوع تحت رحمة ومزاجية أصحاب الصهاريج.

وقد أكد مدير المحروقات خلال الجلسة الختامية لمجلس المحافظة على توافر مادة المازوت، وسيتم تغطية جميع المواطنين. كما تطرقت بعض المداخلات إلى قضية الدواء الأجنبي وإصرار بعض الأطباء على وصفه للمريض رغم وجود تعميم من النقابة بعدم كتابة إلا الدواء الوطني، ليرد ممثل نقابة الصيادلة الدكتور فراس الكردي أن هناك توجيهاً من النقابة لجميع شركات الأدوية من أجل إنتاج الأدوية الطبية البديلة للدواء الأجنبي، علماً أن هناك إنتاج 90% من الأدوية المطلوبة في الأسواق.

كما اعتبرت مدير الصحة الدكتورة هزار رائف أن أغلب الأدوية الأجنبية غير معروفة المصدر؛ فهي مخالفة حيث يتم مخالفة كل صيدلية تبيع الأدوية الأجنبية.

وفي سياق متصل لم تخفِ رائف عدم قدرة المديرية تنفيذ أعمال الصيانة كون البند المالي للصيانة منتهياً وبحاجة إلى مناقلة، حيث قالت “على قد بساطك مد رجليك”. رد مديرة الصحة جاء بناء على مداخلة تطالب بإصلاح مكيفين في مركز صحي خوفاً من انتهاء صلاحية الدواء، حيث استغرب عضو المجلس المداخل عدم قدرة المديرية إصلاح مكيفين في مركز صحي. ليؤكد عضو المكتب التنفيذي المختص فيصل سرور أن المناقلة تمت، وسيتم إرسال كتاب إلى مديرية الصحة.

وأوضحت مديرة الصحة أن المركز مزود ببرادات ولا خوف على الأدوية، داعية إلى إشراك المجتمع المحلي والفعاليات في المنطقة المذكورة للتبرع بأجهزة تكييف للمركز.

كما أكدت المداخلات على إعادة دور مجلس المحافظة في توزيع مادة الغاز كما كان سابقاً للتخفيف من الضغط في فصل الشتاء، ومساعدة فرع الغاز والذي جاء على لسان مديره نائل علاف أن هناك منطقة لم يصلها الغاز منذ أسابيع نتيجة معاقبة المعتمد كونه أساء الأدب داخل الفرع ليرد أعضاء المجلس على كلام مدير الفرع أن هذا الإجراء يضر منطقة بكاملها ويقطع المادة عن المواطنين، مطالبين بتكليف معتمد آخر لإرسال المادة إلى المنطقة المحددة.

وشدد رئيس المجلس على تعاون فرع الغاز والتنسيق مع المكتب التنفيذي والمجلس لإعادة آلية التوزيع عن طريق سيارات المحافظة لضمان وصولها إلى جميع المواطنين.