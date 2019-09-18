بدم بارد.. الاحتلال يعدم امرأة فلسطينية في القدس

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص تجاه امرأة فلسطينية “50 عاماً” بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، وتمّ الإعلان عن استشهادها فيما بعد.

وتصعّد قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس المحتلة بهدف تهجيرهم للاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، حيث أصيب فلسطيني، أول أمس، برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس شرق المدينة المقدسة.

في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال منشأتين زراعيتين فلسطينيتين في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية، وقال مسؤول ملف الأغوار في طوباس معتز بشارات: “إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من جرافاتها أراضي الفلسطينيين في القرية وهدمت منشأتين زراعيتين”.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية بالضفة الغربية وجرفت مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين الزراعية، وقالت مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيخ: “إنّ قوات الاحتلال مع عدد من جرافاتها اقتحمت القرية وشرعت بأعمال تجريف في أراضٍ تقدر مساحتها بـ145 دونماً زراعية بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة”. كما اقتحمت قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين في قرية بروقين غرب سلفيت بالضفة واقتلعت أشجار زيتون فيها، وأوضح رئيس مجلس قروي بروقين مروان عبد الرحمن أن قوات الاحتلال اقتلعت ما يقارب الـ100 شجرة زيتون في منطقة خربة قرقش شمال شرق القرية.

وأطلقت بحرية الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة السودانية شمال القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وضمن سياسة التهويد والتهجير التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، وزّعت قوات الاحتلال إخطارات هدم في بلدة العيسوية بحجة البناء من دون ترخيص، وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن طواقم بلدية الاحتلال وأفراد من الشرطة والقوات الخاصة اقتحموا أحياء البلدة ووزّعوا إخطارات هدم واستدعاءات مراجعة لبلدية الاحتلال تحت ذريعة البناء دون ترخيص، وأضاف: “إنّ طواقم بلدية الاحتلال قامت بتصوير المنشآت السكنية وأخذ القياسات كاملة”، موضحاً أن المنشآت معظمها مأهول بالسكان.

كما لفت إلى حملة اعتداءات تشنّها سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة ضد أهالي وسكان العيسوية بشكل مستمر، حيث الاعتقالات اليومية والاقتحامات والانتشار في الشوارع واستخدام القنابل والأعيرة المطاطية ضد الفلسطينيين، إضافةً إلى الحواجز داخل الشوارع وعلى مداخل البلدة.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الطِفلين محمد عبيد “14 عاماً” ومحمد خليل كليب “15 عاماً” خلال اقتحامها بلدة العيسوية، كما تصدّى الفلسطينيون لاعتداءاتها في باب المجلس بالبلدة القديمة. إلى ذلك، اقتحم نحو مئة مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.