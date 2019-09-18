دراسة مركز مؤقت لإجازات السوق في مناطق إدلب المحررة

دمشق – محسن عبود

أنجزت مديرية نقل إدلب في مقرها المؤقت في محافظة حماة منذ عام 2015 – 2019 /68993/ معاملة، منها /13733/ معاملة في عام 2016 و/15804/ في 2017 و/12816/ عام 2018 و/7605/ معاملة خلال النصف الأول من هذا العام.

وبين المهندس مهدي الدقس مدير النقل في تصريح هاتفي للبعث أن قيمة الرسوم المستوفاة لعام 2018 بلغت /6544698973/ ليرة، وبلغت للنصف الأول من هذا العام /342351001/ ليرة، فيما بلغت قيمة الرسوم الإجمالية منذ عام 2015-2019 /1687388375/ ليرة. وعن الصعوبات التي تواجه العمل بين أن في مقدمتها: قلة عدد العاملين بسبب الحرب – عدم وجود مكان للفحص الفني في البناء الحالي – صعوبة إحضار الآليات من إدلب إلى حماة، كما يوجد بعض الصعوبات التي تم تذليلها لتبقى المديرية في الخدمة.

وعن الخطة المستقبلية بين الدقس انه يتم حالياً المراسلة من أجل فتح مركز مؤقت لإجازات السوق في المناطق المحررة، كما تتم المطالبة بالفحص الفني ليوم واحد كل شهر في هذه المناطق، ونعمل لنقل مقر المديرية إلى إدلب عند تحريرها من الإرهاب.

وعن تنظيم عمل معقبي المعاملات الذين كانوا يسببون الفوضى كشف الدقس أنه تم تنظيم عملهم وتحديد أجور المعاملات ووضع لافتات وشاخصات لتوجيه المراجعين على تسعيرة الأجور لكل معاملة.

وفيما يخص الحجوزات حيث تم التعامل بشكل مبسط مع برنامج الحجوزات المركزي، ولم يتقدم لنا منذ فترة طويلة أي مواطن بشكوى كون الوثائق الورقية غير متوفرة لدى الجهات المرتبطة بالعمل مع مدير نقل إدلب.