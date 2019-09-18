قيادة الحزب تواصل جولاتها الميدانية على الانتخابات القاعدية الهلال: دليل على تجذّر البعث في النسيج المجتمعي وقدرته على التجدّد

محافظات-

مراسلو البعث:

تابعت قيادة الحزب جولاتها الميدانية على المؤتمرات الانتخابية للفرق الحزبية في فروع الحزب في المحافظات والجامعات، وسط اهتمام حزبي بالانتخابات الهادفة إلى تجديد القيادات القاعدية وفق معايير الكفاءة والمسؤولية والخبرة، وتمثيل الشباب والمرأة، وذلك بهدف تطوير العمل الحزبي والمساهمة بحيوية في عملية التنمية وإعادة الإعمار.

ففي ريف دمشق (بلال ديب) عقدت فرقة القزاز التابعة لفرع ريف دمشق مؤتمرها الانتخابي، بحضور الرفيق هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، وذلك في المركز الثقافي العربي في ببيلا.

ونقل الرفيق الهلال في مستهل أعمال المؤتمر تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد إلى أعضاء المؤتمر، مشيداً بتضحيات وصمود السوريين في كل المناطق التي تعرّضت للإرهاب، وخاصة منطقة ببيلا، التي وقف أهلها وقفة نضال وتضحية في وجه المجموعات الإرهابية، وساندوا بواسل جيشنا العربي السوري في حربه على التنظيمات التكفيرية.

ولفت الأمين العام المساعد إلى أن الرفاق البعثيين في منطقة ببيلا وكل المحافظات السورية كانوا الأنموذج في البطولة والتضحية منذ بداية هذه الحرب وحتى اليوم، مبيناً أن الحرب على سورية هي عملية تدمير ممنهجة، وليست وليدة اليوم، بل بدأت منذ سنوات طويلة بهدف إنهاء دورها المقاوم في المنطقة، ومشدداً على أن سورية بحزبها وجيشها وقيادتها قادرة على التصدي للحرب الإرهابية، وأنموذج فريد في البطولة والتضحية.

وأشار الرفيق الهلال إلى حالة القلق والتخبط التي يعيشها أعداء سورية تجاه الانتصارات المتلاحقة التي تحققها، وعودة الأمن والاستقرار إلى مساحة واسعة من أراضيها، مشدداً على أن جيشنا وشعبنا وحزبنا ماضون في تحرير كل شبر من أرض سورية، وأن معارك ريفي حماة وإدلب شاهد على أننا لن نساوم على أرضنا وسنحررها حتماً.

وفي الشأن الانتخابي، أكد الرفيق الهلال على أهمية عقد المؤتمرات الانتخابية للفرق الحزبية، موضحاً أنها استحقاق كبير الأهمية يعبّر عن تجذر البعث في النسيج المجتمعي، وقدرته على التجدد والاستجابة للتحديات، كما يعبر عن حيوية السوريين وحرصهم على المشاركة السياسية من خلال الانتخابات الوطنية في مختلف الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية والحزبية، ومذكّراً بأن خوض السوريين الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية خلال الحرب، خير دليل على ذلك، مما يعكس مدى تمسك السوريين بنظامهم السياسي ودستورهم ودولتهم وتفانيهم في الحفاظ على مؤسساتها، والتمسك بثوابتها الوطنية.

وركّز الرفيق الهلال على انتخاب الكوادر الأفضل والأقدر، بهدف تطوير العمل في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن البعث حزب متطور ومنفتح على كل ما يفكر به الجهاز الحزبي، و كل ما يتطلع له مجتمعنا في مختلف المحافظات، وهو أمر سيتحقق بالمشاركة والانتخاب من قبل القواعد الحزبية، التي تعد الأقدر على اختيار مرشحيها لمعرفتها بهم واحتكاكها المباشر معهم.

وقد حضر المؤتمر ثمانية وخمسون من الأعضاء العاملين في الفرقة، وترشّح للانتخابات ثمانية عشر رفيقاً ورفيقة، وتمّ انتخاب خمسة لقيادة الفرقة وعشرة كمتممين لمؤتمر الشعبة.

حضر المؤتمر الرفاق رضوان مصطفى أمين الفرع وعلاء ابراهيم محافظ ريف دمشق ومحمد كبتولة عضو قيادة الفرع المشرف وأعضاء قيادة الشعبة.

حلب

وفي حلب (معن الغادري) عقدت فرق الصحة الثالثة والمالية الثالثة، شعبة الموظفين، والثانية والثالثة والحرفيون الأولى والمختلفة الأولى، المهن الحرة، وكفركلبين وريف مارع، اعزاز، والمعلوماتية والعمارة، شعبة الشهيد محمد وليد ملقي، في فرعي حلب والجامعة مؤتمراتها الانتخابية وسط إقبال كبير على الترشح والانتخاب، وأوضح الرفاق أمينا فرعي الحزب في المدينة والجامعة وأعضاء قيادة فرعي الحزب وقيادات الشعب أهمية المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً وبهدف اختيار رفاق ذوي خبرة وكفاءة للعمل في المرحلة القادمة، وكي ينهض الوطن بسواعد شبابه ليعود أفضل مما كان، مشيرين الى رفع مستوى الأداء والتواصل مع الجماهير لتلمس همومهم وتلبية احتياجاتهم.

اللاذقية

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت الفرق الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين، شعبة المدينة الثالثة، والرابعة مرفأ والثالثة عشرة قطاع خاص والخامسة قطاع خاص والثامنة عشرة “صحة” والأولى “تبغ”، المدينة الأولى، والسرسكية الأولى، المنطقة الثانية، والفرقة الثالثة عشر، المدينة الثانية، وحرف السلكين وصرنا، الحفة، وغنيري الأولى والحويز، جبلة الأولى، مؤتمراتها الانتخابية.

وتحدّث الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب عن أهمية الانتخابات ودورها المحوري باستنهاض طاقات الجهاز الحزبي من خلال اختيار قيادات حزبية قاعدية ذات كفاءة عالية، ومع التركيز على رفد القيادات الحزبية القاعدية بالطاقات الشبابية والمرأة، بما يحقق التشاركية بين مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية في ممارسة العمل الحزبي الميداني.

طرطوس

وفي طرطوس (وائل علي) عقدت فرق الخراب والميدان، شعبة بانياس، والصناعة وحكر زهية والكشفة، صافيتا، والدبيبية والنمرية، الشيخ بدر، والرابعة “عمران وتجارة خارجية” والثانية عشرة “إدارة معمل الاسمنت”، الاقتصادية، والطب، التعليم العالي، والصليب وبيت المرج وسميحيقة، القدموس، وعزيت ومزرعة الحنفية، المنطقة الثانية، والكورنيش الشرقي، المدينة الأولى، والكرامة، المدينة الثانية والدريكيش، المحاربين القدماء، مؤتمراتها الانتخابية.

وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية أهمية المؤتمرات القاعدية الهادفة إلى اختيار مرشحين ذوي كفاءة وسمعة حسنة، وأن إجراء الانتخابات دليل على قوة الحزب وحضوره الاجتماعي.

الحسكة

وفي الحسكة (إسماعيل مطر) عقدت فرق الباسل الأولى والثانية ورحية السودا والصالحية مؤتمراتها الانتخابية، وأشار الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبي إلى ضرورة انتخاب كفاءات قادرة على قيادة العمل الوطني والحزبي في مرحلة استكمال التحرير والتنمية، والعمل على تعميق روح التعاون، مؤكدين أن قوة الحزب من خلال بنيته التنظيمية وقاعدته الجماهيرية.

حمص

وفي حمص (عادل الأحمد) عقدت فرق، العاشرة “البناء والتعمير” والشركة العامة للدراسات الهندسية، شعبة المدينة الأولى، و17 و18 و21، التربية، والتاسعة بمجلس مدينة حمص و18 بمشافي الوليد والحارث والعمالي ومدرسة التمريض، المدينة الأولى، والتربية والطب البشري، مؤتمراتها الانتخابية، وأشار الرفاق أعضاء قيادتي فرعي حمص والجامعة والشعب الحزبية إلى أن الانتخابات تثبت من جديد أن البعث قادر على التجدد مهما كانت الظروف والتحديات وقادر على الاستمرار والعمل في القطاعات الأساسية التي تهم مجتمعنا.

السويداء

وفي السويداء (رفعت الديك) عقد الفرق الحزبية في شعبتي المركز الغربية والمدينة مؤتمراتها الانتخابية، ودعا الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبية إلى انتقاء الكوادر القادرة على تحمّل المسؤولية وأداء المهام، وشد البنية التنظيمية للحزب، واستقطاب جيل الشباب المتسلّح بالوعي والعلم ليكون السد المنيع بوجه أطماع العدو والنهوض بالوطن، موضحين ضرورة انتخاب رفاق ورفيقات من الشباب للعمل القيادي.

القنيطرة

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين) عقدت فرقتا الحجر الأسود الثانية والبهدلية من الشعبة الثانية مؤتمريهما الانتخابيين، وأشار الرفاق أعضاء قيادة الفرع والشعب الحزبي على دور الانتخابات في الحياة الحزبية، وفي انتخاب قيادات حزبية ذات كفاءة وحضور اجتماعي ورغبة بالعمل الحزبي والوطني.

إدلب

وفي إدلب (يحيى بزي) عقدت فرقة حاس بشعبة معرة النعمان مؤتمرها الانتخابي، وذلك في مقر الفرع بحماة، وبحضور الرفيق محمد عمر الكشتو أمين فرع إدلب، الذي أكد على ضرورة استثمار الطاقات الشبابية ودمجها في العمل الحزبي، بالإضافة لانتخاب البعثي القدوة.

وعقدت فرقتا حطين “مدرسة حميمات الداير” وأبو الظهور “منطقة سنجار”، شعبة سراقب، مؤتمريهما، وسط أجواء ديمقراطية وشفافة.