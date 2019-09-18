مؤسسة “نيوإيرا” في معرض الكتاب

يشهد معرض الكتاب بدورته الحالية إقبالاً كبيراً من الزائرين، وهذا ما اتفقت عليه دور النشر المشاركة لهذا العام وضم 237 دار نشر وتعتبر مشاركة مؤسسة “نيوإيرا” من الدنمارك مهمة جداً، وعن هذه المشاركة قالت الممثل والوكيل الحصري للمؤسسة عبير عقل:

في البداية “نيوإيرا” مؤسسة ثقافية ودار نشر، تُعنى بإصدار الكتب في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات، وتصدر كتبها بجميع لغات العالم، ونحن كدار نُحضر منها إلى سورية الطبعات باللغتين العربية والانكليزية، كونهما اللغتين الأكثر طلباً، وتصدر عنها أيضاً(DVD) وسيديات تتحدث في ذات المجال، أي أن هناك دمج في المعرفة بين الإصدار الورقي لديهم والإصدارات السمعية والبصرية.

وأضافت: إن مؤسسة “نيوإيرا” صديقة للشعب السوري، وقد كانت الدار الأجنبية الوحيدة التي شاركت في معرض الكتاب عام 2016 عند انطلاقته الجديدة بعد توقف دام أربع سنوات خلال الحرب على سورية، وتحدت كل الظروف والمقاطعات العربية وغيرها، كما أنها تقدم أسعارا وخصومات خاصة على الكتب الموجودة حتى تتلاءم مع واقع الإنسان السوري، أي أن ثمن نسخة كتبها خارج البلاد في أوروبا مثلاً هو أكثر بكثير مما يعرض في سورية، لكن بحكم صداقتها للشعب السوري تقدم أسعارا خاصة جداً.

وعن نشأة المؤسسة وتاريخها قالت عقل: للمؤسسة تاريخ في دعم الثقافة السورية، ففي عام 2014 تم توزيع طرود من الكتب المجانية إلى المكتبات العامة والمراكز الثقافية والكثير من الجهات ضمن مشروع ثقافي إنساني، نعطي كتاباً مجانياً اسمه الطريق إلى السعادة، وهي عبارة عن مدونة أخلاقية تحوي كل ما يمكن أن يتمسك به الفرد والمجتمع للوصول إلى حالة اُصطلح عليها تسمية السعادة، وهي حالة من السلام والتسامح والعيش المشترك، وهو ما نطمح بإعادته وتعزيزه بين جميع أطياف الشعب السوري بعد الأزمة. وهذا الكتاب تم اختباره في أكثر من دولة ومكان كانت فيها أزمات وحروب أهلية، ونتيجة تداول هذا الكتاب انخفض مستوى الجريمة وتم قبول الآخر بشكل أكبر على أساس التعايش المشترك، وهذه الخطوة نعمل على تجديدها ونستهدف شرائح مجتمعية خاصة جداً كطلاب المدارس والجامعات.

جمان بركات