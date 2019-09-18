3 كتل برلمانية تطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق

رجّحت مصادر نيابية عراقية إدراج فقرة قانون إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية على جدول أعمال إحدى جلسات مجلس النواب العراقي الأسبوع المقبل.

وقالت ميثاق الحامدي النائب عن تحالف الفتح: “تمكنّا من جمع تواقيع عدد كبير من النواب لإدراج فقرة إخراج القوات الأمريكية من البلاد ضمن جدول أعمال إحدى جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل”، لافتةً إلى أن إخراج القوات الأمريكية أصبح أمراً ملحّاً وضرورياً لحفظ سيادة العراق، وأضافت: “جلسة السبت المقبل قد يتم خلالها إدراج فقرة إخراج القوات الأمريكية من البلاد والتصويت عليها”.

من جهته، أكد أسعد المرشدي النائب عن تيار الحكمة أن الحاجة انتفت لوجود القوات الأمريكية في العراق، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من النواب يؤيدون إخراجهم من البلاد وأن مجلس النواب يدرس حالياً وجود القوات الأجنبية في العراق بما في ذلك قوات النظام التركي الموجودة شمال العراق.

بدوره، أكد النائب عن كتلة بدر محمد كريم أن هدف حفظ السيادة العراقية سيكون منطلقاً لإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية من البلاد، موضحاً أن الوجود الأمريكي يعد أعلى مستويات خرق السيادة العراقية، وشدّد على أن الحكومة العراقية ملزمة بالحفاظ على سيادة البلاد التي يتمّ انتهاكها من قبل أمريكا والكيان الصهيوني.

في الأثناء، ألقت القوات العراقية المشتركة القبض على إرهابي، فيما واصلت عملياتها بإسناد جوي في إطار المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر لملاحقة فلول إرهابيي “داعش”.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر التي تجري في صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولي المحاذي لمحافظتي كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية العراقية أسفرت عن تدمير نفق وثلاثة مخابئ والعثور على عتاد عسكري إضافة إلى تفجير ثلاث عبوات ناسفة.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً إلقاء القبض على إرهابي خلال هذه المرحلة فيما تستمر القوات الأمنية المشتركة في عملياتها.

وتلاحق قوات الجيش والأمن العراقي فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في بعض المناطق العراقية، حيث تم، أول أمس، القبض على خمسة إرهابيين في محافظة ديالى شرق العراق.