وقفة في الخليل رفضاً لانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

شارك مئات الفلسطينيين في وقفة تضامنية في مدينة الخليل بالضفة الغربية رفضاً لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى والمضربين عن الطعام في معتقلاتها.

وطالب مدير نادي الأسير الفلسطيني في الخليل أمجد النجار خلال الوقفة الصليب الأحمر الدولي بتحمّل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى، مشيراً إلى أن هناك نحو 150 أسيراً انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكد النجار أن الوضع خطير جداً، ويمكن أن يزداد عدد الأسرى المضربين داخل معتقلات الاحتلال بشكل كبير بسبب ممارساته التعسفية بحق الأسرى، لافتاً إلى أن الاحتلال يحتجز خمسة جثامين من الأسرى الشهداء وعليه التزام بالاتفاقيات الدولية والإفراج عنها.

وأوضح النجار أن الأسير أحمد عبد الكريم غنام مضرب عن الطعام منذ 68 يوماً وأن وضعه الصحي في تدهور مستمر، ويعاني من آلام في المعدة والصدر وشلل في الأطراف بالإضافة إلى أنه يعاني من مرض السرطان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية، حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 5500 أسير فلسطيني يعانون ويلات الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال بينهم 700 أسير لديهم أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 220 طفلاً و38 فتاة فلسطينية، وتخضعهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كما تعرضهم للموت البطيء في خرق واضح وصريح لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والقوانين الدولية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضراب عن الطعام هو الوسيلة الأخيرة التي يستخدمها الأسرى الفلسطينيون لتحقيق مطالبهم والإفراج الفوري عنهم وإيصال رسالتهم ومعاناتهم للعالم الخارجي، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بقنابل الغاز السام خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله ومخيم بلاطة شرق نابلس وجنين وقلقيلية بالضفة، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت 19 منهم.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بردلة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية، وداهمت غرف مضخات المياه لمنع وصولها إلى منازل الفلسطينيين.

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع وسط مدينة الخليل بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفّذوا جولات استفزازية.