إيران تكشف لأول مرّة عن منظومات دفاعية وصواريخ باليستية متطوّرة

لأول مرّة، كشفت إيران، أمس، عن منظومات دفاع جوي جديدة تتضمّن 18 صاروخاً باليستياً، بينها صاروخ “خرمشهر” بعيد المدى برأس حربي، وذلك خلال مراسم العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدّس في جنوب طهران.

ومنظومة “باور 373″، المتنقّلة بعيدة المدى والمصنّعة محلياً، تستطيع رصد الطائرات المعادية من مسافات بعيدة، وتمتلك القدرة على تدمير الصواريخ والطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية والطائرات الحربية، أي إنها تدمّر عدة أهداف في آن واحد.

كما عرضت إيران بهذه المناسبة منظومة مدفعية “حائل” الجديدة، التي تمّ تصميمها للتصدي لصواريخ كروز الأمريكية والطائرات المسيّرة وغيرها من الأهداف، والتي تتميّز برادار من نوع “بسيو”، وبسهولة نقلها وسلاسة عملها. وانطلق في وقت سابق الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمشاركة وحدات من القوة الجوية والبحرية والبرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة وحرس الحدود في مختلف مناطق إيران.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مد يد الصداقة لكل دول الجوار والاستعدادَ لغض الطرف عن كل أخطائهم الماضية، وأضاف: إن إيران ستقدّم إلى الأمم المتحدة خطة للتعاون الإقليمي تسمى “الأمل”، وتهدف إلى ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بمساعدة دول المنطقة.

وشدّد على أن إيران ستتجاوز العقبات والضغوط الاقتصادية، وبإمكانها أن تصمد في وجه المستكبرين والأعداء، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لأعدائها أن يفرضوا على الإيرانيين الذلة لأنهم أهل الحرية، وأضاف: “أينما حل الأمريكيون انتشرت الفوضى وعدم الاستقرار في حين استطاعت إيران القضاء على الإرهاب الذي حاولوا فرضه على دول المنطقة”، ولفت إلى قدرة الشعب الإيراني على التصدي ومواجهة قوى الهيمنة العالمية ومخططاتها، مشيراً إلى “أنه كلما ابتعد الأعداء عن منطقتنا كلما ساد فيها السلام والأمن”.

في سياق متصل، حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن البادئ بالحرب مع إيران لن يكون هو من ينهيها، وأكد، في حوار أجرته معه قناة سي بي اس الأمريكية، أن إيران لن تكون البادئة بالحرب، وقال: “إنني على ثقة أن من يبدأ الحرب مع إيران لن يكون هو من ينهيها”، وأضاف: إن معنى هذا الكلام هو أن هذه الحرب سوف لن تكون محدودة.

وحول عزم أمريكا إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى النظام السعودي، قال: “إنني لا أعتقد بأن مثل هذه الاستعراضات تفيد في شيء، والأمر الذي يمكنه أن يكون مساعداً هو إنهاء حرب اليمن”.

في السياق ذاته أكد رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، أن من يدعم المنظمات الإرهابية سيبتلى بها، وقال: “على الدول العربية أن تعلم بأن واشنطن تنظر إليها من منظور المصالح، في حين أن الدول، وخاصة الجوار، إخوة لنا، ونأمل أن يكون لنا أفضل العلاقات معها”.

بدوره أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي فدوي أن بلاده ستتصدّى لأي اختراق لأجوائها، مشيراً إلى أن الاستعراضات العسكرية الوطنية، بمشاركة القوات البحرية العسكرية، تشكّل “نموذجاً لقوة إيران وقدرتها العسكرية”.

من جهته أكد قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي أن الوجود الأجنبي في الخليج لا يخدم مصالح المنطقة وأمنها، وقال: “إن الاستعراض العسكري يبعث رسالة إلى أعداء إيران في المنطقة والعالم مفادها الجهوزية العسكرية للقوات الإيرانية”، معتبراً أنها رسالة سلام وتحذير لكل من يريد تهديد أمن الخليج.