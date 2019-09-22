الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها الانتخابية اختيار كوادر قيادية تعزز الحضور الاجتماعي للبعث

وسط مشاركة كثيفة للرفاق البعثيين، ترشيحاً وانتخاباً، تابعت الفرق الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية لاختيار قيادات حزبية فاعلة ومؤثرة في الوسط الاجتماعي وانتخاب المتممين لمؤتمرات الشعب الحزبية.

ففي ريف دمشق عقدت فرقة دير عطية مؤتمرها الانتخابي، بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، وذلك في قصر الثقافة في بلدة دير عطية.

وفي مستهل حديثه، نقل الرفيق الهلال تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد إلى أهالي منطقة القلمون ودير عطية، مؤكداً أن الرئيس الأسد بحكمته وشجاعته وصموده يمثّل القدوة لنا في عملنا اليومي الهادف إلى تحرير سورية، وطرد المعتدين، والقضاء على الإرهاب، وإعادة الإقلاع بعجلة التنمية، وإعادة الإعمار نحو بناء سورية المتجددة الحاضنة لكل أبنائها.

وأشاد الرفيق الهلال بعزيمة أبناء القلمون الذين تمسكوا بوطنهم وأرضهم، وكانوا في الصف الأول إلى جانب أبطال جيشنا العربي السوري في تصديهم لكل التنظيمات الإرهابية، معبّرين عن حسهم الوطني النبيل وانتمائهم للنسيج الاجتماعي السوري بكل أطيافه وإلى قيم الخير والأخلاق والإيمان الديني الصحيح في مواجهة قيم التكفير والقتل والتخريب التي مارسها الإرهابيون والتكفيريون.

ودعا الرفيق الهلال الرفاق أعضاء المؤتمر إلى تجسيد الممارسة الديمقراطية في انتخاباتهم بموضوعية وشفافية، وبما يدلل على وعي الرفاق البعثيين، وتوجّههم نحو اختيار القيادات الأكفأ كي يواصل حزب البعث حضوره الاجتماعي وملامسة قضايا الوطن والمجتمع، مشيراً الى أن إجراء هذا الاستحقاق، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، يبرهن أن البعث سوف يبقى شعلة متقدة ومتجددة وفق رؤية وتوجيهات الرفيق الأمين العام للحزب.

حضر المؤتمر الرفاق أمين فرع ريف دمشق للحزب ومحافظ ريف دمشق وأعضاء قيادة الفرع وشعبة دير عطية للحزب.

وفي حماة (منير الأحمد) عقدت الفرقة الأولى التابعة لشعبة التعليم العالي وفرق نهر البارد الأولى والثانية ونبع الطيب ومصياف الأولى والثانية والثالثة والرابعة والتعليم العالي والثانية مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس المكتب الاقتصادي، الذي أكد أهمية الانتخابات في حياة الحزب، والتي تثبت مدى تماسكه وحضوره الاجتماعي، وخاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري على كامل مساحة الأراضي السورية.

ودعا الرفيق السباعي إلى الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية بانتخاب المرشحين والحرص على تمثيل الشباب والمرأة، وأن تكون الانتخابات منتجة لكوادر يحتاجها الحزب في المرحلة القادمة، مضيفاً: بتماسك السوريين ووقوفهم خلف القيادة الحكيمة للرفيق الأمين العام للحزب ومساندتهم للجيش العربي السوري سيتمّ تحرير كل شبر من سورية من دنس الإرهاب وداعميه، والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار لتعود سورية كما كانت واحة للأمان والاستقرار.

حضر المؤتمر الرفاق أمين فرع حماة للحزب والمحافظ ورئيس جامعة حماة وقيادة فرع الحزب والشعب الحزبية.

وفي إدلب (يحيى بزي) عقدت فرقتا تشرين، شعبة مدينة إدلب، والحرية، أريحا، مؤتمريهما، بحضور الرفيق السباعي، والذي أكد ضرورة رفد قيادات الفرق الحزبية بجيل الشباب والمرأة واختيار الأكفأ وأصحاب الحضور والتأثير الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات هي دليل تعافي الوطن والانتصار على الإرهاب، متمنياً أن تكون المؤتمرات القادمة في ربوع إدلب الخضراء بهمة رجال الجيش العربي السوري وحكمة قائدنا المفدى وصمود الشعب السوري.

حضر المؤتمر أمين فرع إدلب ومحافظ إدلب المكلّف وأعضاء قيادة فرع إدلب وشعبتي مدينة إدلب وأريحا.

كما عقدت فرق الثورة والشهيد عدنان المالكي، شعبة مدينة إدلب، والمجد، أريحا، ونقابة المهندسين، مؤتمراتها الانتخابية في مدينة حماة، والشهيد عبد الكريم حاج موسى والروج، مؤتمريهما في مدينة اللاذقية.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت الفرق 26 و27 و9 “زراعة” و14 “صحة” و12 “قطاع خاص” و19 “صحة” و20 “مهندسين” و15 و16 وعوينة الريحان وبسّين والمهنية في بيت ياشوط والحصان وبشيلي مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قياده فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية أهمية المؤتمرات الانتخابية في اختيار الجهاز الحزبي الأجدر على قيادة العمل الحزبي الميداني للفرقة الحزبية بوصفها ركيزة التواصل والتفاعل مع المجتمع، مشيرين إلى ضرورة اختيار الكفاءات التي تعبّر عن نبض الحزب ودوره في المجتمع، وبما يعزز حضوره المجتمعي، ويجسّد روح المسؤولية لدى الرفاق والرفيقات للنهوض بالعمل الحزبي والوطني.

وفي طرطوس (وائل علي) عقدت الفرقة السادسة عشرة “إسمنت” والثانية آداب والرمل الغربي ومجلس المدينة والمحطة مؤتمراتها الانتخابية، ولفت الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية إلى انتخاب رفاق ذوي كفاءة ومبادرة إلى العمل نظراً لأهمية المرحلة القادمة التي تتطلب العمل الفاعل في كل القطاعات الحياتية، وبما يساهم في دعم جهود باقي المؤسسات الوطنية في الحكومة والمجتمع.

وفي السويداء (رفعت الديك) عقدت فرق شهبا الثالثة والنهضة والمزرعة والدور مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية على أهمية الانتخابات بوصفها حالة اجتماعية نضالية تهدف إلى تجديد كوادر الحزب واختيار الرفاق ذوي الشخصية الفاعلة في العمل بين الناس، والعمل معهم لتحسين واقعهم، موضحين أهمية تمثيل الشباب والمرأة في الانتخابات، لأنهم قادرون على حمل مسؤولية الوطن وليكونوا قادة المستقبل وحماة الوطن.

وفي درعا (دعاء الرفاعي) عقدت فرقة الشهداء مؤتمرها الانتخابي، وأكد الرفاق أعضاء قيادة الفرع والشعبة الحزبية على تفعيل انتخابات الفرق الحزبية وكسب ثقة الجماهير في هذه المرحلة بهدف متابعة عملية مكافحة الإرهاب والبدء بإعادة الإعمار والبناء.

وفي الحسكة (إسماعيل مطر) اختتمت فرق شعبة الشدادي ورأس العين ومدينة وريف الحسكة ومدينة القامشلي مؤتمراتها الانتخابية، وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب والشعب الحزبية أن الانتخابات تميزت بالتحضير الجيد والمشاركة الفاعلة ترشيحاً وانتخاباً وتمثيل الشباب والمرأة، وبما يعكس الحالة الوطنية للبعث للحزب، وحضوره المحلي في محافظة الحسكة، ودوره في ملامسة الهموم الاجتماعية والقضايا الوطنية.