جدارية حماة الديار

أزاح محافظ القنيطرة المهندس همام صادق دبيات الستارة عن اللوحة الجدارية للنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية: في مدرسة الشهيدة غالية فرحات بمدينة البعث، اعتزازاً بالجيش السوري البطل بمناسبة مرور عام على إعلان محافظة القنيطرة خالية من الإرهاب والمسلحين.

وأثنى المحافظ على البطولات الكبرى للجيش الباسل ودماء الشهداء الزكية وتضحيات الجرحى التي أزهرت نصراً، بدحر الإرهابيين.

وأنشد الطليعيون النشيد الوطني “حماة الديار”، وشمخ علم الوطن خفاقاً، وقدموا فقرات غنائية وشعرية ومسرحية مجّدت الوطن وجيشه الأبي، وحيّت أبناء الجولان العربي السوري المحتل الذين يتصدون للاحتلال الصهيوني ويرفضون قراراته وإجراءاته العدوانية، معتزين بالهوية السورية والانتماء الأصيل لوطنهم، واثقين من تحرير كامل تراب الجولان.

محمد غالب الحسين