“سورية تاريخ وحضارة” في معرض إبراهيم سلامة 

قدّم الفنان التشكيلي إبراهيم سلامة إضاءة تاريخية على حضارة سورية من خلال 24 عملا فنيا إبداعيا ضمّها معرضه في صالة الباسل للفنون الجميلة في اللاذقية بعنوان “سورية تاريخ وحضارة” فجاءت رسوماته رسالة محبة ووفاء لهذه الحضارة العريقة المتجذرة في عمق التاريخ، ورسالة محبة من حمص إلى اللاذقية من خلال معرضه الذي يستحضر أوابد أثرية ومعالم تراثية وحضارية، فاستخدم تقنية الرسم بالطين كمادة جديدة على الفن بخلط التراب بالماء والمواد اللاصقة لتصبح تقنية جديدة تميّز أعمال الفنان سلامة الذي أوضح أن هذا المعرض هو الثالث عشر له والأول في اللاذقية ولفت إلى أن الطين هو الأقرب في رسم الآثار ويجعل العمل الفني يحاكي بواقعيته المعلم التاريخي، كما ضم المعرض أربعة أعمال بتقنية الألوان الزيتية والأسلوب التعبيري والذي يرى فيه الفنان سلامة الأسلوب الأمثل من حيث تداخل الإحساس والخيال، إضافة لعدد من أعمال البورتريه لشخصيات فنية وأدبية أغنت الحركة الثقافية في سورية، كنوع من التكريم لشخصيات إبداعية لها بصمتها.

من جهته الفنان فريد رسلان رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية نوه إلى تميز أعمال الفنان سلامة من خلال استخدام الطين مع الألوان أو الكولاج حيث عالج اللوحة بكاملها بهذه التقنية التي تخدم الموضوعات التي يطرحها.

ولفت مدير الثقافة مجد صارم إلى تميز الأعمال الذي حقّق محاكاة نوعية للمعالم الحضارية العريقة لسورية وتاريخها في حالة تفاعل وتواصل وحوار.

مروان حويجة