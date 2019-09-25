فوائد الرمان

يعد الرمان مصدرا أساسيا لمركبات البوليفينول تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد على حماية الخلايا من التلف؛ حيث يحتوي عصير الرمان على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، كما يساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز المناعة الخاصة بك.

تحتوي كل حبة فاكهة من الرمان على 230 وحدة سعر حراري، 20٪ من البوتاسيوم الذي يحتاجه جسمك في اليوم الواحد و50٪ من متطلبات فيتامين “سي”، كما يساعد في الحفاظ على ثبات معدل ضغط الدم، ويقلل من تراكم الكولسترول في الأوردة ويقي من تصلب الشرايين، كما أنه مهم في حالات الإسهال الحاد فهو يساهم في الشفاء منها، ويقوم أيضاً بمحاربة الجراثيم بفضل احتوائه على المضادات الحيوية.