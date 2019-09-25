قصي علي.. في مسلسل “بـبـساطة”

يخوض الشاب قصي علي تجربته التمثيلية الأولى عبر مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “ببساطة” الذي حقق جزءه الأول نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وعن تجربته الأولى يقول علي: استعد حالياً للبدء بتصوير لوحات من مسلسل “ببساطة” مع المخرج تامر اسحاق ونخبة من نجوم الدراما السورية (باسم ياخور، نادين تحسين بك، محمد حداقي، فادي صبيح وغيرهم) المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي فرصة جميلة أن أقف أمام هؤلاء النجوم الكبار وأتعرف عليهم عن كثب وأتعلم من خبرتهم وهو شعور محفز وجميل جداً.

ورأى علي أن الدراما السورية ولادة، وهي تفتح أبوابها أمام الجيل الجديد والمواهب الشابة ومنذ إنشاء التلفزيون السوري مر على تاريخنا ممثلون عمالقة من أجيال مختلفة، وفي كل مرحلة كان هناك تقبل للمواهب الجديدة وفرص تمنح لكل من يمتلك الرغبة والشغف بالتمثيل وهذه أحد أهم أسباب نجاح الدراما السورية وتحقيقها بصمة في المشهد العربي، منوهاً: بدأت كصحفي لذلك يبقى حنيني الأول والأخير لعالم الصحافة والإعلام، والتمثيل أيضاً هو حلمي القديم الذي كان مؤجلاً لعدة أسباب وعملي في مجال الإعلام ساعدني على التعرف على الوسط الفني وعلى عدد من المخرجين والفنانين مما مهد لي الطريق لتحقيق حلمي في التمثيل، بالإضافة إلى أنني خضعت لعدة دورات مكثفة لتعلم كيفية التعاطي مع الكاميرا وفنون التمثيل، معتبراً أن هناك علاقة قوية ووطيدة بين الإعلام والتمثيل وهما يكملان بعضهما فـالظهور والتواجد والثقافة العامة كلها أمور مساعدة ليحقق الشخص النجاح في الباب الذي يطرقه فـعندما يريد أي شخص أن يبني مستقبله عليه أن يطور ذاته ويبحث عن المفاتيح الصحيحة لكي يصل إلى هدفه، مؤكداً أنه ينتظر فرصاً أكثر في الدراما، فهو مايزال في بداية هذا الطريق الجميل والطويل.

لوردا فوزي