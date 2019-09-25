موقع تشيكي: قلعة حلب معلم أثري مهم

أكد موقع ترافيل ماغ التشيكي المختص بالسياحة أن مدينة حلب تعد موطنا للكثير من الآثار التاريخية الجميلة من بينها قلعتها التي تمثل أحد أهم معالمها.

وقال الموقع في تقرير له “إن قلعة حلب وضعت مع مركز المدينة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث الإنساني والثقافي المحمي دوليا، لافتا إلى جمال القلعة وخصوصيتها وتاريخها” مشيرا كذلك إلى أن الشكل الحالي لها أخذته في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر.

كما لفت الموقع إلى أعمال التخريب التي تعرضت لها العديد من الآثار المهمة في حلب من قبل التنظيمات الإرهابية ومنها الجامع الأموي الكبير. وكان الموقع وصف سورية في تقرير سابق بأنها دولة استثنائية كونها مليئة بالآثار والأماكن الممتعة التي يرتبط تاريخها بأقدم الحضارات البشرية مبينا أن زيارتها تعتبر حلم كل مسافر ورحالة.