المشفى الوطني قيد التأهيل الجزئي

اللاذقية – مروان حويجة

ضمن خطة مديرية صحة اللاذقية لإعادة تأهيل البنى التحتية لمنشآتها وافقت رئاسة مجلس الوزراء من خلال التعاون بين وزارتي الصحة والإدارة المحلية على إعادة تأهيل أقسام في المشفى الوطني حيث سيتم ترميمها على مراحل، وقد تمت الموافقة على المرحلة الأولى التي تشمل (العمليات القديمة- الإسعاف كاملاً- الشعبة الأذنية- مدخل الإسعاف- هدم بعض الأبنية).

وفي هذا السياق وضعت إدارة المشفى خطة عمل بديلة بحيث يستمر تقديم الخدمات الطبية المجانية للإخوة المواطنين دون أي نقص فيها، على أن يخفض عدد الأسرّة نتيجة ضيق المكان، وتمنّت إدارة المشفى من المواطنين التعاون مع إدارة المشفى وأمن المشفى والكوادر الطبية كافة من خلال الالتزام بالتعليمات الناظمة للعمل وخاصة في قسم الإسعاف الذي أصبح مدخله من شارع بغداد بدلاً من اتجاه المرفأ.

كما تأمل إدارة المشفى من المرافقين للمرضى التقيد بالعدد المسموح به نظراً لضيق المكان الحالي، والتعاون مع الطاقم الطبي بسبب عملهم بظروف استثنائية.