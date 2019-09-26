انتهاء توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة

حماة- منير الأحمد

أنهت لجنة توزيع المحروقات بمدينة مصياف عمليات توزيع الدفعة الأولى من مادة المازوت المخصصة للتدفئة على أهالي المدينة بمعدل 100 ليتر لكل عائلة، إضافة إلى الأسر المهجرة والوافدة.

وبين نائب رئيس مجلس مدينة مصياف أيمن ملحم أن عدد الأسر التي استفادت من عملية توزيع مادة المازوت بموجب الدفعة الأولى بلغ 1033أسرة بمعدل 100 ليتر لكل أسرة، فيما بلغت الكميات الموزعة نحو 103آلاف و300 ليتر، منوهاً بأن عمليات التوزيع شملت الأسر التي لم تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت العام الماضي، مضيفاً أنه يوجد مندوبون خاصون بالمازوت وبكل حي من أحياء المدينة، ويقومون بمتابعة صهاريج المازوت وتوزيع المازوت من بداية الشارع في كل حي وحسب الدور.

وأشار عدد من أهالي المدينة إلى أنه هذه المرة الأولى التي يحصل فيها الأهالي على مخصصاتهم من المازوت لعام سابق، وذلك بعد متابعة حثيثة من قبل مجلس المدينة لعمليات توزيع مازوت التدفئة، ومنع حصول أي تجاوزات، وضمان تحقيق العدالة في عملية التوزيع وإيصال المادة إلى مستحقيها بالسعر النظامي، داعين إلى ضرورة الإسراع في تأمين الدفعة الثانية من المازوت والعمل على توزيعها بأسرع وقت ممكن.