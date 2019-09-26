حملات تموينية جماعية  و55 ضبطاً في أسبوع

دمشق – محسن عبود

كشف لؤي السالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عن قيام المديرية باتباع طريق العمل بروح الفريق الجماعي من خلال حملات يقوم بها هذا الفريق على الأسواق لمتابعتها من حيث التدقيق في الفواتير والإعلان عن الأسعار وبطاقة الموصفات، والتركيز على المواد المجهولة المصدر والمواد المنتهية الصلاحية.

كما وجه السالم المراقبين بالتركيز على المواد الأساسية للمواطنين من مادة مازوت التدفئة من حيث الكيل والسعر، حيث تم تنظيم /8/ ضبوط بمخالفة التلاعب بالعداد ونقص الكيل والتلاعب بالأختام وزيادة السعر خلال أسبوع بحق أصحاب سيارات التوزيع بهذه المادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تقوم المديرية بالتركيز على مراقبة ومتابعة توفر السلع والمواد الغذائية في الأسواق وسبر أسعارها بشكل يومي للوقوف على أن حالة رفع الأسعار باعتبارها غير مشروعة من خلال سحب عينات منها للتأكد من مطابقتها، والتأكد من مطابقة جميع السلع المطروحة بالأسواق للمواصفات.

كما تقوم المديرية من خلال عناصر الرقابة بالتركيز على مادتي الفروج واللحوم الحمراء من حيث السعر، والتدقيق في عملية الذبح خارج المسلخ وقمع ظاهرة ومخالفة ذبح إناث الغنم حيث تم تنظيم /12/ ضبطاً خلال أسبوع بحق المخالفين بهذا المجال، كما تتم متابعة مواسم الخضار والفواكه من حيث السعر والفواتير والتدقيق بنشرة أسعار الخضار والفواكه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبهذا الخصوص تم التوجيه بضرورة التشدد في مراقبة موزعي مادة الغاز لمنع الاحتكار، واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين والمحتكرين للمادة حيث تم تنظيم /8/ ضبوط خلال أسبوع، ومصادرة /50/ أسطوانة غاز مخالفة.

وبين السالم أن المديرية تعمل على مراقبة كافة الآليات العاملة على خطوط نقل الركاب من المناطق إلى المدينة وبالعكس من حيث الإعلان عن أسعار خدمات النقل والالتزام بالتعرفة المقررة، وتم تنظيم /11/ ضبطاً بحق المخالفين من سيارات المخالفة.

كما تم تخصيص دورية متخصصة لمراقبة ومتابعة عمل الأفران العامة والخاصة، والتركيز على جودة ونوعية رغيف الخبز والوزن والسعر، وسحب عينات بهدف التأكد من جودة مادة الدقيق التمويني، حيث تم مصادرة كمية 1,5 طن من الدقيق التمويني، وتنظيم /14/ ضبطاً بحق الأفران المخالفة من حيث صناعة الخبز وعدم التقيد والنقص بالوزن.

ولفت مدير التجارة الداخلية إلى أن المديرية تقوم منذ الشهر بالتركيز على مستلزمات المدارس وحاجة أبنائنا الطلبة من اللباس والقرطاسية والحقائب والأحذية، والتأكد من جودة المنتج من هذه المواد والسعر المناسب لكل نوع، والتدقيق بالفواتير وقمع أية مخالفة تتعلق في هذا المجال.

وكذلك تعمل المديرية من خلال عناصر الرقابة على متابعة عمل وإنتاج المعامل والمصانع، وسحب العينات منها، والتدقيق في بيانات الكلفة والمواصفات والمواد الأولية الموجودة والمستعملة في المعمل.