زيادة في التغذية الكهربائية وتخفيض في التقنين

حلب – معن الغادري

تشهد الشبكة الكهربائية بحلب تحسناً ملحوظاً وانتظاماً في التغذية وتخفيضاً ملموساً في ساعات التقنين، حيث وصلت ساعات التغذية الكهربائية إلى أكثر من عشرين ساعة يومياً؛ ما انعكس إيجاباً على الحياة العامة وعلى القطاع الاقتصادي والإنتاجي في المحافظة.

وبين محمد الصالح مدير شركة الكهرباء بحلب أن العمل مستمر وبوتيرة عالية لإعادة تأهيل كامل المنظومة الكهربائية التي تعرضت لأضرار جسيمة من جراء الإرهاب حيث بلغت خسائر المنظومة حوالي / 46 / مليار ليرة. وأشار الصالح إلى أن العمل جارٍ على استكمال الخطط والمشاريع المقررة في كافة المناطق المتضررة، حيث تم إعادة تأهيل وتركيب 800 مركز تحويلي منذ تحرير حلب من الإرهاب، وتأهيل البنية التحتية للشبكة في الكثير من المناطق، كما تم تأهيل 415 مركز تحويل سكني، و26 مركزاً تحويلياً صناعياً، وأضاف الصالح الحصار الاقتصادي يحول دون تأمين التجهيزات الضرورية لإعادة تأهيل الشبكة، ومع ذلك هناك جهود حثيثة من قبل الحكومة والوزارة لتذليل هذه الصعوبات، وخلال هذا العام تم تخصيص حلب بالتجهيزات والمعدات المطلوبة ليصل عدد المراكز التحويلية الموضوعة في الخدمة إلى 200 مركز.

وحول خطط المؤسسة في تأهيل الشبكة في الأحياء المتضررة، أوضح الصالح أن الورشات الفنية مستمرة بعملها على مدار الساعة في مناطق عدة من المدينة، ويجري حالياً تأهيل الشبكة في حيي الزبدية وبستان القصر، وتم وضع الدراسات المطلوبة لاستكمال العمل في باقي الأحياء، خاصة في حيي جبل بدرو والأرض الحمراء اللذين تعرضا لأضرار بالغة، ويتم العمل حالياً على تجهيز وإعادة تأهيل المراكز الحجرية والقواطع والمحولات لتغذية الحيين في أقرب وقت.