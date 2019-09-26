قريباً… الكهرباء إلى البوكمال

دير الزور – مساعد العلي

وجهت وزارة الكهرباء دائرة نقل الطاقة في مؤسسة كهرباء دير الزور للكشف على خطوط التوتر المتوسطة وخطوط التوتر العالي ٦٦/ك ف، ومحطة تحويل البوكمال من أجل إعادة التيار الكهربائي إلى المدينة، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة فنية من قبل مدير عام كهرباء دير الزور المهندس خالد لطفي للذهاب إلى منطقة البوكمال للكشف على الأضرار ومراكز التحويل والشبكات المتوسطة والمنخفضة، ومحطة تحويل كهرباء البوكمال من أجل تأمين المواد والمستلزمات لتجهيز الشبكات.