مدارس قيد الاستثمار الفعلي

طرطوس- لؤي تفاحة

عملت مديرية التربية بطرطوس على استلام عدة مدارس في المدينة والريف ووضعها بالخدمة الفعلية مع بداية العام الدراسي الحالي لما كانت تشكله من مطالب ملحة للأهالي، ومنها ثانوية دوير الشيخ سعد موضوع الشكوى التي تقدم بها بعض أهالي البلدة رغم أنها كانت في مرحلة الاستلام المؤقت منذ فترة، ولكن لم تتم عملية التسليم بحسب مضمون الشكوى، ومع بداية العام الدراسي تم نقل الطلاب إليها، وهي قيد الاستثمار بحسب ما تم طرحه في اجتماع تتبع تنفيذ مشاريع مدارس المحافظة مؤخراً وجواب مديرية تربية طرطوس لكتاب المحافظ. وبخصوص مدرسة بمنة الدريكيش فقد تم تسليم موقع المدرسة إلى مديرية الخدمات الفنية، وهي قيد الدراسة والمتابعة من قبل الخدمات الفنية، في حين يجري العمل على تنفيذ بناء ثلاثة طوابق إضافية في مدرسة الشهيد مصطفى خلوف، وقد بلغت نسبة الإنجاز 70% من الأعمال، وإنجاز عملية فصل الباحتين التي هي من ضمن العقد المبرم بين الخدمات الفنية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية، كما تم موافاة مديرية الخدمات الفنية بالإضبارة التنفيذية لعملية تأهيل وترميم كامل المبنى بقيمة \72\ مليون ليرة. وتضمنت المذكرة المرسلة إلى محافظ طرطوس أنه نظراً لكون قيمة الأعمال الكبيرة فقد تم العمل على إضافة هذه الأعمال ضمن خطة العام القادم لإعادة التأهيل، وبخصوص مدرسة أرزونة فقد تم تجهيز إضبارة العقد وتلزيمها إلى الجهة المنفذة، وتسمية جهاز الإشراف، وسيتم تسليم موقع العمل فور تصديق الأمر الإداري الخاص بجهاز الإشراف، وفيما يخص مدرسة رأس الشغري فقد تم الكشف عن موقع المدرسة وهي جاهزة للاستثمار، كذلك الأمر بالنسبة لمدرسة المروج في بانياس حيث تم تجهيز الإضبارة اللازمة. ولفتت المهندسة ثريا الجندي عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع التربية لوجود متابعة دائمة بغية العمل على إعادة تأهيل المدارس التي هي بحاجة لعمليات ترميم وتأمين ما تحتاجه من تجهيزات وغيرها بغية وضعها بالاستثمار الفوري حرصاً على مصلحة الطالب، وتأمين كافة مستلزمات العملية التدريسية وما تتطلبه بإشراف من قبل المحافظ.