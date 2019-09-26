25 مشروعاً علمياً تطبيقياً في معرض “فيوتانا 4” للمشاريع الهندسية

طرطوس – رشا سليمان

تنوعت المشاريع الهندسية التي تضمنها معرض المشاريع الهندسية “فيوتانا 4” لطلبة جامعة طرطوس، والذي نظمه فرع طلبة طرطوس بالتعاون مع جمعية فضا للتنمية المجتمعية بين الروبوتات و استخدامات اللصاقات المتجددة والليزر، وتحويل المخلفات الغازية، وبرمجيات وتطبيقات الجوال والساعات الطبية. ويؤكد المعرض قدرة طلاب الجامعة على ابتكار تطبيقات عميقة الصلة بالحياة اليومية بدعم مباشر من الجامعة بكل الإمكانات المتوفرة لتصبح هذه المشاريع واقعاً ملموساً، وتحقق هدفها في ربط الجامعة بالمجتمع. وتم خلال المعرض عرض /25/ من المشاريع العلمية التطبيقية لطلاب من كليات هندسة المعلومات والاتصالات والهندسة التقنية والهندسة المعمارية والعلوم في الجامعة، إضافة إلى ثلاثة مشاريع صممها شباب من المجتمع المحلي، وسيتم تكريم أصحاب المشاريع الفائزة.

وبين د.علي أحمد نائب رئيس الجامعة أن المشاريع المشاركة عرضت في معرض الباسل للإبداع والاختراع بمعرض دمشق الدولي في دورته الأخيرة وحصلت على جوائز عدة، مضيفاً أن أحد مشاريع كلية العلوم تم طلبه من جهات متعددة، وهو في مرحلة التسويق الآن؛ وهذا دليل على إبداع الشباب الجامعي وقدرتهم على تطبيق المعلومات النظرية بشكل عملي بما يخدم أهداف التنمية بمختلف أشكالها.

ولفت همام كناج رئيس فرع الاتحاد الوطني للطلبة أن المعرض يقام انطلاقاً من مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع لإتاحة الفرصة أمام الطلبة والخريجين المبدعين لعرض نتاجهم العلمي، وإجراء التقييم لها من قبل أساتذة مختصين، مع عرضها على المستثمرين لتبني تلك المشاريع؛ الأمر الذي يسهم في دعم البحث العلمي والاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأمين فرص عمل لأصحاب هذه المشاريع.