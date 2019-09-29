مجلس نقابة المعلمين يناقش خطة عمله

دمشق-بسام عمار:

ناقش المجلس المركزي لنقابة المعلمين، أمس، واقع العمل النقابي في الفروع وعمل المكاتب وواقع العملية التعليمية والسبل الكفيلة بتطويرها وبحث خطة المكتب للمرحلة القادمة.

وفي افتتاح أعمال المجلس نقل الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد إلى المعلمين الذين تقع على عاتقهم مهمة البناء والتطوير الفكري والثقافي، وأضاف: إن البناء التربوي هو العنوان الأساسي لعملنا خلال المرحلة القادمة، والتي تتطلب المزيد من الجهد والعمل، لأن عملية بناء الأجيال مسؤولية أخلاقية ووطنية ومجتمعية، وقد كان المعلمون دائماً أهلاً لهذه الأمانة، مشيراً إلى الانطلاقة الناجحة للعام الدراسي وحالة الاستقرار التي تشهدها العملية التعليمية والتي تمت بجهود المعلمين والمؤسسات التربوية، منوهاً الى أن هذا الجهد يكمل الانتصارات الميدانية لجيشنا كي تعود سورية أمنة مستقرة. وأضاف: مضى عام على اجتماع المجلس المركزي والدورة النقابية، ويجب أن تكون هناك عملية مراجعة حقيقية ونقد واقعي لعملنا من خلال الإشارة إلى مواقع الضعف وإلى ما تحقق من توصيات المؤتمر العام وخطة المكتب التنفيذي، مشدداً على المكاشفة في العمل والابتعاد عن المجاملات وتشخيص الواقع بشكل منطقي لأننا في مرحلة تتطلب عملاً حقيقياً، داعياً أعضاء المجلس كونهم الجهة المعنية برسم آليات العمل النقابي والتعليمي إلى تقييم أداء المكتب التنفيذي لتطوير العمل وأن يكون هناك إبداع وتجديد في التقرير المقدم للمجلس بحيث يعكس الصورة الحقيقية لعملنا والابتعاد عن لغة التسويف وأن يكون هناك إشارة الى الاعمال التي تحققت والتي لم تتحقق والسبب في ذلك.

وتحدث الرفيق عضو القيادة عن تعزيز التشاركية مع وزارتي التربية والتعليم العالي بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على العمل النقابي والمعلمين وواقع العملية التعليمية، والاهتمام بعملية التأهيل والتدريب وزيادة التفاعلية مع الطلاب وتعزيز التواصل ما بين المدرسة والأهل، والاهتمام بالجانب الميداني في العمل وتفعيل عمل الوحدات والشعب النقابية وتعزيز الجانب الاستثماري للنقابة بمشاريع ذات جدوى اقتصادية.

ولفت نقيب المعلمين وحيد الزعل إلى النشاطات التي تم القيام بها وما نفذ من توصيات لخدمة العمل النقابي، مشيراً إلى أن خطة المكتب للعالم القادم طموحة وتتناول مختلف مجالات العمل النقابي والتربوي والتعليم العالي، مبدياً حرص النقابة على تعزيز الجانب الميداني في العمل وإقامة مشاريع استثمارية وأن العلاقة مع وزارة التربية علاقة تشاركية في القرارات والخطط.