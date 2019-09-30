طهران: مستعدون لمواجهة جميع السيناريوهات

جدّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن رضائي التأكيد على رفض إيران إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان، وقال: لن تكون هنالك أي مفاوضات بين إيران وأمريكا لا على مستويات عليا ولا على مستويات دنيا سواء بصورة عابرة أو رسمية، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن تهرب أمريكا من مسؤوليتها في الاتفاق النووي لا يبرر عدم تنفيذ أوروبا التزاماتها.

ولفت ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، إلى أن الرئيس الإيراني أكد هذا الأمر خلال لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن بيان بريطانيا وألمانيا وفرنسا الذي يدين إيران بحجة الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية استهدف زيادة الضغوط على إيران وإيجاد أجواء نفسية ضدها في أروقة الأمم المتحدة. ولفت ربيعي إلى أن الحكومة الإيرانية تدعم اليمن معنوياً وسياسياً في الدفاع عن نفسه في وجه المعتدين، مؤكداً أن حل الخلافات مع دول المنطقة يتم عبر الحوار.

ورحبّت وزارة الخارجية الإيرانية بمقترح حكومة الإنقاذ في صنعاء بشأن وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو السعودية مقابل وقف السعودية هجماتها.

ودعا المتحدّث باسم الخارجية عباس موسوي الحكومة السعودية إلى قبول المقترح، لأنه يصبّ في مصلحة استقرار المنطقة وأمنها، وأسف لاستمرار السعودية في قصف المناطق اليمنية برغم الترحيب الدولي بمبادرة صنعاء.

من جانبه أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذوالنور إلى أن الأوروبيين “سيندمون” في حال خرجوا من الاتفاق النووي، وقال: إذا خرجت إيران أيضاً من الاتفاق حينها لن يكون هناك سبب لنواصل تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد أن إيران مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة، وقال: إن خصائص القدرات الخفية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكبر بكثير مما تم الكشف عنه حتى الآن، مضيفاً لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة، وسنستخدم قدراتنا الكاملة لتحطيم إرادة العدو.