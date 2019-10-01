الفضائح تلاحق ترامب.. والنواب الأميركي يبدأ جلسات مساءلته

عشية بدء مجلس النواب الأميركي إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لعزله بتهمة إساءة استخدام السلطة وخيانة القسم الرئاسي، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ترامب ضغط على رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لمساعدة وزير العدل ويليام بار على جمع معلومات كان يأمل أن تسهم في تشويه سمعة التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر، فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

الصحيفة استندت في معلوماتها إلى مسؤولين استخباريين اثنين قال أحدهما: إن البيت الأبيض فرض قيوداً على الوصول إلى نص المكالمة إلى مجموعة صغيرة من مساعدي الرئيس.

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل أكد أن لا خيار أمامه سوى مساءلة ترامب إذا قرّر مجلس النواب ذلك.

وبدأ مجلس النواب الأميركي إجراءات مساءلة ترامب رسمياً بهدف عزله بتهمة إساءة استخدام السلطة وخيانة القسم الرئاسي.

إلى ذلك، أمر رؤساء لجان التحقيق الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب بتسليمهم وثائق تتعلق بقضية أوكرانيا، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه لجانهم والرامي إلى عزل الرئيس الجمهوري.

وقال النواب قولهم في بيان: إن جولياني “أقرّ عبر التلفاز بأنه طلب بصفته المحامي الشخصي للرئيس من الحكومة الأوكرانية، استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن على خلفية أنشطته في أوكرانيا”، مشيرين إلى أن الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول الـ15 من تشرين الأول الجاري.

وحذّر رؤساء اللجان النيابية الثلاث، وهي الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، جوليانى من أن “رفضه أو عدم امتثاله لهذا الأمر الزجري سيكون دليلاً على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب”.

وفتح مجلس النواب تحقيقاً بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتهام رسمي لترامب، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته، وبالتالي استمراره في منصبه.

وأضاف رؤساء اللجان النيابية في بيانهم مخاطبين جولياني: “بالإضافة إلى هذا الاعتراف الخطير، ذكرت مؤخراً أن لديك أدلة على شكل رسائل نصية وسجلات مكالمات هاتفية وغيرها من الاتصالات على أنك لم تكن تتصرّف بمفردك، وأن مسؤولين آخرين في إدارة ترامب قد يكونون شاركوا في هذه المؤامرة”.

واستدعى الديمقراطيون أيضاً وزير الخارجية مايك بومبيو للإدلاء بشهادته في مجلس النواب في إطار التحقيق بقضية أوكرانيا، حيث أكد مسؤول في وزارة الخارجية أن بومبيو كان من بين الأشخاص الذين استمعوا إلى المكالمة بين ترامب وزيلينسكي.