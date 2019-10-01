شبيبة الثورة تحتفل بعيدها الحادي والخمسين الهلال: إعداد جيل وطني عروبي وعقائدي لاجتثاث التطرف والتكفير

دمشق- بسام عمار:

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة، قام الرفيقان المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب والدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الشباب المركزي بزيارة إلى صرح الجندي المجهول في قاسيون، حيث وضعا إكليلاً من الزهور وقرأا الفاتحة إجلالاً لأرواحهم الطاهرة والخالدة.

وأكد الرفيق الهلال على الاهتمام الكبير الذي يوليه الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد للشباب، وتوجيهاته الدائمة لرعايتهم واحتضانهم وتحصينهم وزجهم في العمل القيادي للاستفادة من طاقاتهم وصقلها بالخبرة اللازمة، ولاسيّما أن جزءاً كبيراً من الحرب التي تعرّضت لها سورية كان يركّز على استهداف الشباب وتطلعاتهم التي تهدف إلى إعداد جيل وطني عروبي وعقائدي قادر على الدفاع عن بلده، وحمل راية الوطن، واجتثاث الفكر التكفيري، مشيراً إلى أن الاستهداف تركّز على الصروح العلمية والجامعات والمدارس ومراكز الأبحاث بهدف إيقاف العملية التعليمية والتنموية وإطفاء شمعة العلم، إلا أن الشباب السوري وإصراره على التعلّم وحبه لوطنه وللحياة حطّم تلك المحاولات، فتابع مسيرته التعليمية وتحصيله العلمي، وقدّم العديد من الشهداء الذين رووا بدمائهم مقاعد الدراسة وأرض جامعاتهم ومدارسهم، وامتزجت دماؤهم مع دماء بواسل جيشنا العقائدي، والكثير منهم كان يحمل السلاح للدفاع عن وطنهم بيد، ويحمل الكتاب باليد الأخرى، فكانوا بحق الرديف الحقيقي لجيشنا في معركته ضد الإرهاب وأدواته وفكره الظلامي.

وأدى القسم الشبيبي أمام الصرح أكثر من سبعة آلاف رفيق ورفيقة من فروع دمشق وريفها والقنيطرة، عاهدوا فيه على البقاء أوفياء لوطنهم، يبذلون أرواحهم في سبيله، ويذودون عنه بعلمهم وعملهم، وأوفياء لمبادئ الاتحاد، يتمثّلون مبادئ وعقيدة البعث، وفكر وقيم القائد المؤسس حافظ الأسد والسيد الرئيس بشار الأسد.

شارك في الاحتفال الرفاق رئيس المنظمة وأمناء فروع الحزب في جامعة دمشق، ودمشق، وريفها، والقنيطرة.

وبهذه المناسبة وضعت المنظمة خطة تتضمن العديد من النشاطات والاحتفاليات التي ستنفذها فروعها في المحافظات خلال الأيام القادمة ومنها: إصدار عدد خاص من جريدة المسيرة، وإقامة ملتقيات حوارية شبابية، وتكريم الرفاق المشاركين فيها، وزيارة أسر الشهداء وجرحى الجيش والحواجز، وإقامة المهرجانات والكرنفالات الجماهيرية، ومسيرات شموع، وحفل استقبال، وملتقيات إعلامية، واحتفالات فنية.

كما أصدرت المنظمة بياناً أكدت فيه أنه بعزم كبير وانتماء عميق لعقيدة البعث العظيم تواصل منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم مسيرة الدفاع والبناء والإنتاج والإبداع، وتنهض بجيل الشباب ليكونوا بمستوى حجم التحديات وعلى قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأوضح البيان أن المنظمة تسير بعزم على نهج القائد المؤسس، وتمضي بثقة عالية خلف قيادة الأمين العام للحزب في معركة الدفاع عن وحدة وسيادة وكرامة الوطن، وفي مسيرة بنائه وإعادة إعماره بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات، وعبر خطط عمل هادفة تستجيب لحاجات وميول ومواهب وطاقات الشباب في شتى ميادين العمل والإنتاج والإبداع، وتسعى لتعميق دورهم المجتمعي، وتسخير إبداعاتهم في مسيرة التنمية وإعادة الإعمار.

وفي طرطوس، أقام فرع الشبيبة مسيراً شبابياً بين دوار الشرطة العسكرية ودوار المجاهد الشيخ صالح العلي، كما تمّت زيارة ضريح الجندي المجهول في مقبرة الشهداء، وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا البررة، ووضع إكليل من الورد.